Directorul interimar al Spitalului Județean Suceava și-a dat demisia după o săptămână

Florin Filip a fost numit în funcția de manager interimar al Spitalului Județean Suceava pe 25 martie, după ce fostul manager, Vasile Rîmbu, a fost demis din cauza focarului de coronavirus izbucnit în spital.

“Mi-am dat demisia din funcția interimară, din motive personale, nu trebuia sa accept de la început, însă am respect și drag față de multe persoane care m-au rugat să o fac. Am încercat să calmez spiritele, am încercat să nu vă las în nevoie (...) Atât am putut. Vă asigur de sprijin oricând îmi va sta în putință. Să ne ajute Dumnezeu", a fost mesajul transmis colegilor de asistenta-șefă care și-a dat demisia.

Zeci de oameni au murit infectați cu coronavirus la Spitalul Județean de Urgență Suceava de la începutul pandemiei și până în prezent.

De asemenea, zeci de medici au fost infectați.

Potrivit ultimului bilanț oficial oferit de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Suceava există 200 de cadre medicale infectate: 45 de medici, 77 de asistenți medicali, 24 de infirmiere, 10 îngrijitoare și 44 personal auxiliar.