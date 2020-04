Prof. dr. Doina Azoicăi: După data de 23 aprilie s-a înregistrat o stabilizare a numărului de cazuri de COVID-19

"După data de 23 aprilie s-a înregistrat o stabilizare. Nu am spus un platou, ci o stabilizare a situației. M-am orientat după faptul că numărul nou de cazuri pe zi a fost sub acest prag de 400, iar numărul de decese a fost sub 25. Deci o stabilitate, dar nicidecum o prognoză a faptului că suntem pe panta descendentă. Privind datele înregistrate de la începutul creșterii numărului de cazuri în România, am mai înregistrat momente de descreștere, dar urmate de momente de creștere, atât a numărului de cazuri, cât și a deceselor.

Corect este de interpretat momentul acesta după data de 23 aprilie ca un moment de stabilitate și cu speranța ca el să persiste. Ceea ce am vrut să accentuez prin această constatare e faptul că în România, chiar dacă se înregistrează creșteri de cazuri și chiar decese nu se înregistrează într-o evoluție exponențială fiindcă asta ar însemna mari prejudicii aduse sistemului de sănătate. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în zilele următoare", a spus Dorina Azoicăi la Sinteza Zilei, de la Antena 3.