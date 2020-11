“Se întâmplă ceva extrem de dubios”. Miliardarul excentric care s-a testat de patru ori în aceeaşi zi! 

”Se întâmplă ceva extrem de dubios. Am fost testat pentru covid pe patru ori astăzi. Două teste au ieșit negative, două pozitive. Același aparat, același test, aceeași asistentă medicală. Teste rapide antigen de la BD”, a scris Musk pe contul său de Twitter.

Testele de la Becton, Dickinson & Co, la care se referă miliardarul au, comparativ cu testele PCR, o sensibilitate (capacitatea de a depista corect pe cei cu SARS-CoV2) de 84% și o specificitate (depistarea celor care nu au boala) de 100%.

Elon Musk a anunţat că a făcut și teste PCR la diverse laboratoare, urmând ca rezultatele să-i parvină în următoarele 24 de ore.

