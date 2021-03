Florin Cîțu apel către români: "Imunizarea, singura cale de a învinge pandemia"

Premierul Florin Cîţu a reamintit că obiectivul Guvernului este ca 10 milioane de români să fie vaccinați până în luna septembrie. El a subliniat că pentru atingerea acestui obiectiv vom avea suficiente doze de vaccin şi centre de vaccinare.

„Obiectivul Guvernului este vaccinarea a peste 10 milioane de oameni în septembrie. Vom avea suficiente doze de vaccin, vom mai deschide centre noi de vaccinare, trebuie doar ca românii să își dorească sa fie imunizați", spune Florin Cîţu.

Florin Cîțu: "Imunizarea, singura cale de a învinge pandemia"

"Este singura cale de a învinge pandemia și de a reveni la o viață apropiată de cea normală, până în această vară”, scrie pe Facebook Florin Cîțu.

Florin Cîţu: Românii pot să protesteze, dar trebuie să respecte legislaţia în vigoare

Premierul Florin Cîţu a vorbit, luni, în timpul unei conferințe despre protestele care au avut loc în ţară, în weekendul care tocmai s-a încheiat. Cîţu este de părere că românii pot ieşi la protest şi îşi pot exprima părerea, dar trebuie să respecte regulile sanitare, iar legea e lege pentru toată lumea.

"Românii pot să protesteze, atât timp cât nu încalcă legislația în vigoare (...) Dreptul de a avea o opinie, în România, rămâne. Avem opinii diferite.

Pentru mine este foarte important să continue campania de vaccinare, să găsim cele mai bune măsuri pentru a-i ajuta pe români (...) Oamenii trebuie să respecte legea, toți trebuie să respectăm legea.

Îi înţeleg pe români că după un an de zile au obosit. Toți am obosit. Ne luptăm cu pandemia de un an de zile şi am făcut toate eforturile (...) Eu sunt gata să stau la masă cu oricine pentru a-i ajuta pe români în această perioadă dificilă", a declarat premierul Florin Cîţu.

Românii, revoltați pe noile restricții

Mii de oameni au ieşit în stradă, noaptea trecută, în ciuda noilor restricții impuse de Guvern, pentru a protesta faţă de măsurile care interzic circulaţia după ora 20.00 şi închiderea magazinelor la ora 18.00.

Şi în București, sute de oameni au ieșit în stradă, astăzi, iar după miezul nopții, oamenii încă mai protestau la Universitate. Sătui de restricțiile impuse de Guvern, aceștia au scandat împotriva clasei politice şi au cerut să fie liberi.

