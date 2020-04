Medic de boli infecțioase despre "boala cu o mie de feţe": "Şcolile ar trebui să rămână închise până după vacanța de vară"

Carollina Radu este medic de boli infecțioase la Spitalul Municipal "Dr. Al. Simionescu” Hunedoara, unitate aflată în prima linie în lupta cu COVID-19, care s-a confruntat cu un val de pacienţi la sfârșitul lunii martie. Ea spune, într-un interviu pentru hotnews.ro că nu a mai văzut așa ceva în cei 32 de ani de experiență.

"Erau câte 10-12 ambulanțe aliniate de la intrarea în Unitatea de Primiri Urgențe până la intrarea în spital, pe o distanță de 100 de metri. Este dramatic să vezi 10-12 salvări una după alta. Am zeci de ani de experiență, dar așa ceva nu am văzut. A fost un moment în care am realizat dramatismul și modul de contagiozitate extremă a acestui virus. M-au marcat tristețea și neputința de a-ți vedea, de a-ți înmormânta creștinește soțul sau părinții", declară Carollina Radu.

Ea crede că pierderile de vieţi omeneşti sunt cu atât mai dramatice în contextul legislației severe

"Practic, pacientul decedat nu mai poate fi văzut de către familie. Nu au voie nici măcar să facă o fotografie. Nu au voie să privegheze, să facă nici măcar o mică ceremonie cu preoți. Nimic. Aceste lucruri mă vor urmări toată viața. Nu comentez, nu știu cum este în alte părți ale lumii, dar această nefericire a familiilor nu poate fi descrisă. M-au marcat foarte mult aceste momente, această neputință de a-ți înmormânta creștinește soțul, soția, pe mama sau tata. Aceste lucruri mă răvășesc", povesteşte medicul din Hunedoara. ți>

Odată ce un pacient este internat cu diagnosticul COVID-19, cei din familie nu îl mai poate vedea până la externare. Singura lor legătură este cea prin telefon sau prin intermediul pachetelor lăsate la poarta spitalului.



Echipamentul de protecţie este foarte incomod

"Este extraordinar de greu să reziști cu acel echipament de protecție, care este impenetrabil și pe care îl iei peste uniforma de spital. Ești ca un cosmonaut, cu două rânduri de mănuși, cu două rânduri de măști de protecție, pentru că nu trebuie să rămână descoperit niciun milimetru de tegument. Ești ca în saună, este foarte greu de manevrat totul. Dezechiparea durează în jur de 10 minute și ne asistăm unul pe celălalt, pentru ca nu cumva să greșim, să uităm ceva. Ca medic, te poți contamina extrem de ușor în momentul dezechipării. E vorba despre fracțiuni de secundă de neatenție".

Simptomele "bolii cu o mie de fețe"

Printre principalele simptome se află astenia și scăderea forței fizice. Mulți pacienți spun că simt, pur și simplu, nevoia să zacă la pat. Cei mai mulți au dureri în gât și acuză pierderea gustului, a mirosului, o tuse chinuitoare și dureri toracice, ca atunci când nu primești suficient aer în plămâni. Un alt simptom frecvent este febra, însoțită de dureri musculare, de cap și amețeli. Pe lângă aceste simptome, specifice unei gripe sezoniere mai serioase, pot apărea si manifestări de tip digestiv. Cam jumătate dintre pacienți au greață, dureri abdominale, scaune diareice și vărsături, adică manifestări specifice unei enteroviroze.

Destui pacienți încep să se simtă bine, dispare febra, după care reapare starea de rău. Este "a doua multiplicare a virusului". Pot apărea și manifestări de tip neurologic, encefalită, tot așa cum pot să apară erupții și fenomene de tip alergic, inclusiv la nivelul extremităților, degete tumefiate, ca la degerături. "Din acest motiv spun că ne îndreptăm spre o boală cu o mie de fețe. Încă nu este totul spus despre COVID-19".

În cât timp se vindecă un pacient cu coronavirus?

"Un pacient cu coronavirus se poate vindeca după 10-14 zile de tratament. Este declarat vindecat dacă al doilea test pentru COVID-19 este negativ. Dar nici atunci lucrurile nu se termină. Pacientul trebuie să rămână timp de două săptămâni de concediu, în izolare acasă. În total, este nevoie de aproape o lună pentru ca un pacient să se pună pe picioare după ce a fost infectat cu SARS-CoV-2.", spune Carollina Radu.

Situaţia pacienţilor confirmaţi în Hunedoara.

În secția de Boli infecțioase, clădire separată a Spitalului Hunedoara, sunt internați acum în jur de 50 de pacienți COVID-19 pozitivi, iar în clădirea principala a unității medicale sunt spitalizați aproximativ 35 de pacienți suspecți de coronavirus. În această perioadă, la spital ajung zilnic până la 10 pacienți cu coronavirus. Până acum, în jur de 20 de oameni internați aici s-au vindecat și tot atâția au murit.

Potrivit medicului, pacienții care s-au stins aveau cu toții comorbidități, în special diabet insulino-dependent. Aceștia au fost primii care au cedat. O altă categorie a celor care au pierdut lupta este cea a pacienților cu tumori, cu boli cardio-vasculare, cu obezitate și cu afecțiuni hormonale. Toți pacienții decedați la Hunedoara, chiar dacă erau tineri, 47-49 de ani, au avut patologii asociate.

Cel mai tânăr pacient cu COVID-19 internat la Hunedoara a fost o fetiță de 7 ani, cu obezitate. Din fericire, s-a vindecat. A fost un focar în familie, fiind infectați și mama, și bunicii.

Măsurile de ridicare a restricţiilor nu ar trebui să ne relaxeze

"Cu toate durerile și neplăcerile create, trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că nu este de joacă. Această boală ne poate afecta într-un mod absolut dramatic. Nu putem nici să devenim paranoici și să ne izolăm sub globuri de sticlă, să stăm ascunși în casă pentru că ne este teamă de virus, dar nici nu trebuie să minimalizăm boala. Trebuie, pe cât posibil, să ne creștem imunitatea. În primul rând, prin odihnă și prin terapiile banale, gen propolis și miere", mai spune medicul.

Medicul crede că școlile ar trebui să rămână închise până după vacanța de vară și că o reluare a cursurilor în luna mai sau chiar în iunie ar fi o măsură irațională.

"Categoric nu trebuie redeschise școlile până la toamnă. Ar fi o măsură irațională. Pentru ce să creezi un asemenea pericol? E adevărat, copiii sunt mai puțin vulnerabili, pentru să sistemul lor respirator are alți receptori la nivelul căilor respiratorii. Da, copiii, chiar dacă se infectează, pot face forme ușoare de boală, cel puțin teoretic vorbind. Dar în niciun caz școlile nu trebuie redeschise, mai ales că acești copii intră în contact cu părinți, cu bunici, cu persoane vulnerabile.

Sunt suficient de pline spitalele. Ce să facem, să mai aducem și copiii să sufere și pe alții pe lângă ei? Am trecut prin epidemii de rujeolă și nici nu vreau să mă gândesc ce ar însemna una de COVID-19, care să afecteze și copiii, prin această reluare a cursurilor", declară Carollina Radu.

"Ar fi ideal să fie trimiși în vacanță la țară, la bunici, dacă au această posibilitate. În niciun caz în stațiuni, în tabere cu aglomerație. Eu nu mi-aș expune copilul. Este un virus cu o atât de mare contagiozitate încât nu cred că este oportun să ne relaxăm și să spunem că, gata, a trecut și o să fie bine".