Imaginea cu medicul de 73 de ani care îngrijește pacienți, în plin focar de coronavirus. „Momentul în care gravitatea celor întâmplate ne lovește în cele din urmă...”

Kristin Fisher, un corespondent al Fox News, i-a trimis un mesaj tatălui ei și l-a întrebat cum se simte.

A primit în schimb o poză în care tatăl ei apare în camera de gardă a spitalului din Texas în care lucrează, purtând o mască de protecție de față și halatul de un alb imaculat.

"Acesta este tatăl meu. Este un medic de 73 de ani în camera de urgență din Texas, care își iubește slujba și care nu se va pensiona niciodată”, a scris Kristin Fisher în dreptul fotografiei.

„El mi-a trimis această fotografie în seara asta după ce l-am întrebat ce face, și am izbucnit în lacrimi când am văzut-o”, a mai scris ea.

„Cred că avem cu toții un moment în care gravitatea celor întâmplate ne lovește în cele din urmă. Acesta a fost momentul meu".

