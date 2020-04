Premierul Ludovic Orban: E o măsură necesară obligativitatea măștilor. Cei care nu au posibilități vor primi gratuit

Considerați că suntem în etapa în care ne putem relaxa de pe 15 mai?

-Evoluția din ultimele zile e una care ne dă semnale pozitive. Sigur că asta nu înseamnă că trebuie să ne relaxăm. Am crescut capacitatea de testare în ultimele 24 de ore. Nu trebuie să renunțăm la comportamentul responsabil, trebuie să ținem cont de recomandări. Evoluția va depinde de responsabilitatea fiecărui cetățean.

Ce se va întâmpla în țară începând de pe 15 mai? În ce constau măsurile?

-Se va renunța gradual la măsuri începând cu 15 mai. Noi avem o analiză în curs de realizare pe fiecare măsură în parte. Analizăm practic eliminarea fiecărei restricții. Urmează să luăm decizii privind resitrcițiile. Îmi doresc să nu amendăm pe nimeni și toți cetățenii să respecte recomandările. Obligativitatea purtării măștilor în spații închise e propusă de specialiști. E o măsură necesară obligativitatea măștilor. Pentru persoanele care nu au venituri, o să pregătim un mecanism prin care vor beneficia de măști. Ceilalți cetățeni vor trebui să-și achiziționeze măști. În privința libertății de mișcare, nu va mai exista nicio restricție.

-Privitor la școli încă nu am luat o decizie. Sutem în analiză a tuturor riscurilor care pot să apară. Când vom lua o decizie, o vom face publică.

-Și elevii și studenții vor trebui să poarte mască.

-Pentru fiecare ridicare a unei măsuri de restricție vom stabili un set de măsuri. De exemplu, la locul de muncă, unde se lucrează în birouri, INSP împreună cu Inspecția de Muncă vor stabili un set de recomandări. Și în privința mijloacelor de trasnport public.. vom stabili câteva reguli pe care le vom face publice.

-O să comunicăm publicăm recomandările și regulile pe care le stabilim.

Sunt mulți cei care spun că până în acest moment nu au simțit existența unui suport din partea statului. Dacă vorbim despre zona IMM-urilor, nici până la această oră nu funcționează platforma creată IMM Invest. Pe de altă parte, în privința șomajului tehnic, au apărut noi discuții. Când vor veni aceste măsuri?

-În privința șomajului tehnic și formele de sprijin care se acordă către profesioniști, ele operează deja. Din peste 550.000 de veneficiari, s-au făcut plățile pentru peste 200.000 de beneficiari. Odată cu rectificarea bugetară, s-au asigurat sumele necesare pentru plata către toți beneficiarii acestor sume.

-În privința IMM Invest, actele normative sunt adoptate, atât OUG, cât și normele metodologice de aplicare. Nu e încă funcțională platforma. Sigur, din dorința de a porni cât mai repede acest program, aplicația nu a fost suficient securizată. La ora actuală lucrăm la îmbunătățirea aplicației, astfel încât ea să devină operațională. Probabil va deveni operațională săptămâna viitoare, luni sau marți. Recomand întreprinderilor mici și mijlocii să se pregătească, să aplice și, în condițiile în care îndeplinesc condițiile, vor beneficia de sprijin.

-O altă măsură importantă, măsura suspendării ratelor la bănci e o măsură operațională. Desigur, depinde de la bancă la bancă. Ministerul Finanțelor monitorizează modul în care este aplicată această măsură de susținere dedicată atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

În acest moment știm că s-a renunțat la solidaritatea bugetarilor. Există o explicație pentru acest lucru?

-Noi a trebuit să ne adaptăm într-o viteză fulgerătoare. Certificatele pentru situații de urgență au fost eliberate online. Toate solicitările formulate de angajatori pentru plata șomajului tehnic pentru angajații lor au fost formulate online și procesate cu o viteză foarte mare. De asemenea, solicitările formulate de persoanele fizice autorizate au fost procesate online. Aplicația pentru IMM-uri va funcționa online, fără niciun fel de contact fizic, fără niciun fel de proceduri birocratice. Toate lucrurile astea le-am pus la punct într-un ritm pe care cred că niciodată vreun guvern nu le-a făcut. Administrația și Guvernul s-au mișcat că o viteză foarte mare.

-În acest moment, pregătim și alte măsuri economice care să sprijine relansarea economică după revenirea cât de cât la o stare de normalitate.

Situația cu profesorul Streinu Cerecel a fost o răfuială personală?

-Domnul Cercel a fost schimbat din funcția de președinte al Comisiei anti-COVID. A fost schimbat în urma mai multor declarații publice. Ultima declarație publică a fost inacceptabilă. Iar declarația cu așa-zisul plan propus care i-ar fi introdus pe părinții și bunicii noștri în carantină a fost inacceptabilă. Ca să nu mai vorbesc de alte măsuri cuprinse în acel așa-zis plan. Comunicarea publică, mai ales în vreme de criză și a unei persoane care deținea o funcție importantă, e extrem de gravă. Produc efecte emoționale, afectează psihic categorii ample de persoane și prezentarea unor astfel de măsuri care nu sunt acceptate de autorități și de Guvern creează efecte negative. E o decizie de bun simț care a fost luată pentru că domnul Cercel a mai făcut declarații publice legate de testarea în masă cu teste rapide, care nu au precizie de 100% și ar fi riscat să genereze efecte negative. Nu a fost nimic personal. Și azi a fost prezent și domnul Streinu Cercel și de fiecare dată când a fost necesar am colaborat și vom colabora și de acum.

Sunteți mulțumit de nivelul de testare în România?

-Noi am pornit de la trei centre de testare. La ora actuală se testează în peste 60 de centre. De la o capacitate de aproximativ 1.000 de teste am ajuns la o capacitate nominală de peste 8.000 de teste și continuă dezvoltarea acestui sistem de testare. Noi am apelat la toate soluțiile posibile pentru a crește capacitatea de testare, dar pe aparate care să aibă o precizie de 100%. Aparate de tip Real Time PCR care sunt folosite cu diagnostic care are precizie maximă. Noi am achiziționat noi aparate PCR, iar evoluția capacității de testare mă mulțumește. Noi în mod constant am găsit soluții, căutând orice astfel de aparat disponibil. Până acum 2-3 săptămâni, piața internațională erau extrem de greu de găsit astfel de aparate. Noi am disponibilizat cam orice aparat PCR care putea fi pus în dispozitivul de testare. Am asigurat pregătirea personalului. Nu oricine poate să opereze pe astfel de aparate. E greu de dobândit expertiza necesară pentru a putea pune diagnosticul corect. Am depășit 8.000 de teste capacitate nominală. Obiectivul nostru e să depășim o capacitate de 10.000-12.000. Nu intră la testare oricine. Există o procedură, sunt stabilite prioritățile de testare.

Ce veți face în mod concret în perioada următoare în privința pentru a regăti nivelul investițiilor în Sănătate?

-Am făcut și vom face. Am avut penurie de materiale și echipamente de protecție și, printr-un efort de multe ori de natură politico-diplomatică, am reușit să facem achiziții astfel încât să asigurăm materiale, echipamente, substanțele necesare pentru spitale, pentru DSP și toate instituțiile publice care sunt implicate n prima linie în lupta cu COVID-19. În privința spitalelor, nu putem peste noapte să facem minuni. Dar și aici ne-am mișcat. Am semnat contractele de finanțare pentru Spitalele Regionale Iași și Cluj. De asemenea, suntem pe linie dreaptă și în maximum două săptămâni vom semna contractul de finanțare pentru realizarea Spitalului Regional de la Craiova. Am avem o imagine privitoare la investițiile necesare. Ce nu am reușit până acum e completarea numărului de ventilatoare pentru a crește capacitate de internare în secțiile de Terapie Intensivă. Dar sunt optimist și sper să reușim achiziționarea a 400 de ventilatoare ca să completăm necesarul din secțiile de Terapie Intensivă. Sunt necesare măsuri de îmbunătățire a managementului. Pentru că am văzut în multe situații că a fost slabă calitatea managementului. Aici trebuie mai multă rigoare în privința impunerii procedurilor. Trebuie să urmărim cu atenție îmbunătățirea practicilor în fiecare spital.

Când și cum se vor desfășura alegerile locale?

-Organizarea de alegeri e posibil să aibă loc la sfârșitul lunii septembrie - începutul lunii octombrie, într-o perioadă în care să nu fim în pericol de reîncepere a celui de-al doilea val al epidemiei și într-o perioadă în care să se poată face campanie electorală.

Se vor putea organiza alegeri la distanță, având în vedere situația actuală?

-Chiar dacă s-a validat termenul acesta de distanțare socială, mie nu-mi place. Nu e vorba de o distanțare socială, ci de una fizică. Nu se apropiem la o distanță mai mică de doi metri ca să ne ferim unul pe celălalt de posibilitatea infectării. Nu mi se pare un termen care să exprime o realitate. Relațiile sociale le păstrăm. Pot să existe relații sociale foarte bune și păstrând o anumită distanță.

-E posibil să avem și alt gen de alegeri, dar noi nu putem reglementa schimbarea sistemului electoral prin ordonanță de urgență. Ne-am ferit de această reglementare. Dacă e să se introducă votul electronic sau votul prin corespondență inclusiv în interiorul țării. Depinde de decizia Parlamentului.

Ce ar trebui să facă statul român pentru muncitorii care au plecat în Germania?

-Sunt cetățeni români care au oferte de contracte pentru munci sezoniere, în special în agricultură sau în servicii sociale, în mai multe țări, în Germania, Olanda, Italia, în Austria. Europa înseamnă libertatea circulației persoanelor, mărfurilor, ideilor. Guvernul nu poate să împiedice niciun cetățean român să plece într-o altă țară. Sigur că noi ne putem implica în relația cu guvernele din țările respective pentru a ne asigura că le sunt respectate drepturile acolo unde merg să lucreze. Foarte mulți dintre cei care au plecat în perioada aceasta la muncă în străinătate au plecat pe cont propriu, nu prin intermediul unei agenții de recrutare. Nu au informat autorităților cu privire la intenția lor de a pleca. Sigur că după prima plecare de la Cluj, când s-a format acea aglomerare și oamenii au fost ținuți din cauza unei programări defectuoase a zbourilor, ministrul Transporturilor a emis un ordin foarte clar, prin care orice operator de transport aerian care urmează să transporte cetățeni români trebuie să notifice cu 24 de ore zborul respectiv și să furnizeze toate informațiile legate de zborul respectiv. S-au impus condiții care trebuie respectate.

Aveți să vă reproșați vreo măsură luată în această perioadă?

-Nu, în privința măsurilor, acestea au avut efecte bune. Sigur că ele au trebuit corectate, cum a fost primul protocol semnat cu Preafericitul Patriarh și, în urma corectării primei forme de protocol și aducerii lui în conformitate cu ordonanțele militare, Paștele chiar a fost sărbătorit în condiții care nu au pus în pericol românii.