Mădălin Ionescu, infectat cu Omicron: "Sunt vânăt de la perfuzii, am făcut pneumonie, plămânii sunt afectaţi 15%"

Mădălin Ionescu spune, într-o postare pe pagina de Facebook, că este bolnav de trei săptămâni și încă nerefăcut, după ce virusul i-a atacat plămânii, în proporție de 15%.

El spune că a luat virusul din familie, după ce soția sa, Cristina, și fetiţa lor Petra s-au infectat cu coronavirus. Cele două au avut însă forme ușoare de boală.

Mădălin Ionescu: "Boala a debutat furtunos, în prima noapte am făcut 39 de grade temperatură"

"N-am mai postat nimic de trei săptămâni, pentru că m-am infectat cu celebrul Omicron. Nu am mai răcit de 25 de ani, așa că m-a șocat destul de tare faptul că după ce familia mea s-a infectat cu COVID, am început să am și eu simptome.

Lucrul acesta s-a întâmplat în urmă cu vreo trei săptămâni, boala a debutat furtunos, în urmă cu 20 de zile. În prima noapte am făcut aproape 39 de grade temperatură.

Am luat antibiotic, antiviral și antitermice și starea s-a ameliorat cu excepția unui hârșâit ușor, care mi s-a părut o reacție alergică la un medicament", a povestit prezentatorul, într-un video emoționant postat recent pe pagina de Facebook.

Deși, inițial, a crezut că are și el o formă ușoară de boală și s-a tratat acasă, simptomele au revenit mai puternice.

"În a opta zi m-am trezit din nou cu temperatură, mi-au revenit simptomele. Temperatura am controlat-o la 38, am apelat la o echipă de medici, am făcut perfuzii cu un cocktail de vitamine, cu antiinflamatoare, sunt vânat încă.

Febra a reapărut şi a doua zi, şi a treia zi, ca-n perioada Delta. A continuat şi apoi, în a opta zi au revenit simptomele(...).

Niciun moment nu am spus că virusul nu există (...) În a 11-a zi am ajuns la spital la Matei Balș, am făcut o serie de investigaţii şi aşa am aflat că am pneumonie. (...) Sunt vaccinat de aproape cinci luni, s-au infectat şi socrii mei care sunt vaccinaţi.

Deci în a 11-a zi am descoperit că am pneumonie, plămânii erau afectați în proporție de 15 la sută. Atunci, am urmat un tratament nou, cu un antibiotic special.

Mădălin Ionescu: "Sunt vânăt de la perfuzii, am slăbit cinci kilograme"

Boala mi-a lăsat o sensibilitate, am slăbit cinci kilograme și am mai luat un virus sau o bacterie de la Petra, care a dus la inflamarea gâtului. Nu e deloc simplu acest Omicron.

Din punctul meu de vedere, acest Omicron e atât de contagios, că foarte puţini oameni vor scăpa fără să se îmbolnăveacă", a adăugat prezentatorul TV.

Mădălin Ionescu are 51 de ani și, de mai bine de 10 ani, formează un cupluri alături de Cristina Șișcanu.