Mărturia unui judecător tratat de COVID-19 într-un spital din București: "Vreau doar să vină un medic care să își asume că nu mor sub ochii copilului meu"

Marți se împlinește un an de la prima stare de urgență din România. Judecătorul Mădălina Afrăsinie a avut o postare pe Facebook, care a ajuns virală, în care descrie ce a însemnat infecția cu COVID-19 și cum vede situația la un an de la debutul crizei sanitare naționale.

“După un an de la debutul "plandemiei" știm că...nu știm nimic! Am renunțat la drepturi, am acceptat să purtăm cârpe pe gură și nas, ne-am îmbolnăvit, ne-am vaccinat, ne-am înstrăinat unii de ceilalți, ne-am canibalizat, ca să ce?

După un an suntem la fel. "Ne închid" pentru că este cea mai simplă metodă când habar nu au ce să facă. Nu a dat rezultate anul trecut, nu va avea efect nici anul acesta. Și totul ca să continuam să ne înstrăinam, să ne insultam și să ne împărțim în vaccinați "și teroriști". Un alt an în care nu vom fi noi.” a scris aceasta pe Facebook.

Am spus: "Nu refuz să plec din spital. Vreau doar să vină un medic care să își asume că sunt ok și că nu mor sub ochii copilului meu"

Mădălina Afrăsinie a povestit la Antena 3 cum a fost tratată de personalul medical de la UPU

"Nepăsarea celor din jurul meu a fost cea mai grea, mă refer aici la cadrele medicale. În două zile doar o singură asistentă m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. Aerul de superioritate pe care îl afișau în momentul în care treceau pe lângă noi. Am ajuns la UPU nu pentru că mi-era foarte bine acasă. Copilul a stat, minor fiind, opt zile singur în casă, cât timp am fost eu internată cu tatăl sau.

Când am ajuns acolo dilema lor existențială a fost de ce nu vreau eu să plec acasă să aștept rezultatul testului PCR. În condițiile în care veneam cu un test PCR negativ, deși aveam toate simptomele. Și eu și tatăl copilului și copilului. Și așa am fost prezentată, că fiind cea care refuză să plece din spital. Și am spus "nu refuz să plec din spital. Vreau doar să vină un medic care să își asume că sunt ok și că nu mor sub ochii copilului meu".

Eu am putut să reacționez, așa cum am reacționat. Însă erau oameni care erau ai nimănui acolo.

Am peticit în dulcele stil românesc. Am încercat să peticim în stânga și în dreapta în speranța că vom mai ține sub control. Acestea nu au fost măsuri luate, în opinia mea, care să combată sau să micșoreze cumva situația care există în prezent. Pur și simplu se bâjbâie. Și nu se caută un tratament alternativ bun." a povestit judecătorul.

