Medic din Iași care vrea să plece voluntar la Suceva, mărturii cutremurătoare: Vă zic eu, o să se moară de foame nu de boală!

Nu a primit niciun răspuns de la autorități, mai mult, conducerea spitalului unde lucrează ar fi avertizat-o că, dacă pleacă, nu va mai profesa în Iași.

Monica Holicov a dezvăluit că a fost infestată cu virusul COVID-19 în luna ianuarie.

„Am fost avertizată voalat că, dacă iau boala nu mai pot face nașteri în spitalul meu. Le-am spus că am avut boala în ianuarie, am făcut-o pe picioare, nu am știut atunci, acum realizez (…) Eu plec la Suceava, nu m-am răzgândit. Totuși, dorința mea de a ajuta s-ar putea întoarce împotriva mea și împotriva pacienților mei. Nu vreau să am interzis la spitalul meu (…)

Este panică, dar eu vă spun că o să se moară de foame, nu de boală. Mulți au fost dați afară de la serviciu, vor termina banii. Virusul nu-l iei dacă stai acasă, îl iei în spital când te duci să te operezi de apendicită, să faci dializă sau chimioterapie. De coronavirus se moare în spitale, nu acasă. Eu sunt în categoria de risc, am peste 50 de ani și am diabet”, a spus medicul Monica Holicov, pentru Mediafax.