Octavian Jurma: ”Sunt șanse mari să coborâm sub 1.000 de cazuri pe zi înainte de 1 Decembrie. Problema nu este epidemiologică”

”Duminica numărul mediu de cazuri la 7 zile (curba roșie) a coborât pentru prima data sub 3,000 de cazuri noi pe zi iar incidenta națională în România a coborât sub 3 la mie.

”În această săptămână vom avea o mulțime de vești bune”

Incidenta națională va coborî sub 2.5 la mie, cu o săptămână mai repede decât prognoza pesimistă (curba verde punctat). Tot în această săptămână numărul de internări va coborî sub 10,000 iar cel al internărilor la ATI sub 1,500. Numărul deceselor va coborî de asemenea sub 200 pe zi mai repede decât prognoza.

Este o veste bună pentru noi, dar din exces de zel autoritățile au scăzut atât de mult testarea încât sunt șanse mari să coborâm sub 1,000 de cazuri pe zi înainte de 1 Decembrie si poate chiar înainte de investirea noului guvern.

Tabelul conține valorile zilnice din ultimele 2 luni însă celulele albastre conțin de data aceasta o extrapolare simplă a valorilor cazurilor noi din următoarele 4 săptămâni dacă rata de scădere de săptămâna trecută se mai menține 4 săptămâni.

Este puțin probabil ca această extrapolare să fie posibilă și în decembrie. E mult mai probabil sa rămânem în platou între 2 si 3,000 de cazuri pe zi sau chiar sa revenim pe creștere în decembrie. Probabil au dorit ca Președintele sa ne poată anunța de 1 Decembrie că s-a terminat [din nou] pandemia si campania de vaccinare este [din nou] un succes.

”Problema nu este de natura epidemiologică ci, ca de obicei în România, politică”

Dacă este evident că România a ieșit din valul 4-Delta fără ajutorul guvernului pentru ca a rămas fără combustibil uman, noul guvern nu își mai poate asuma meritul pentru ca ne-au salvat de valul 4.

Dacă noul guvern nu își poate asuma meritul că ne-a salvat de valul 4-Delta, atunci Președintele Iohannis nu mai poate să dovedească, fără putință de tăgadă, ca PSD a fost o opțiune mai buna decât USR pentru România.

”În România valul 4-Delta a fost lăsat sa evolueze nestingherit pentru ca USR sa poată fi înlocuit cu PSD la guvernare”

Dimpotrivă, romanii pot să vadă fără perdea că în România valul 4-Delta a fost lăsat sa evolueze nestingherit pentru ca USR sa poată fi înlocuit cu PSD la guvernare.

Din păcate prețul acestei rocade făcută de Președinte [să sperăm] spre binele poporului este uriaș.

Dacă azi Președintele Iohannis a lăsat definitiv în urma USR, tot azi valul 4-Delta a lăsat definitiv în urmă peste 20,000 de morți în România.

Nu cred că la locul 1 în lume la decese se gândeau românii când au votat pentru România lucrului bine făcut...

Să speram însă ca noul guvern va lua masurile necesare sa prevină în valul 5 un dezastru similar celui din valul 4, pentru că atunci însăși noțiunea de democrație ar putea fi compromisă în România anul viitor.

NOTĂ

Excesul de zel în scăderea testelor face viața grea și domnului dr. Alexandru Rafila, noul Ministru al Sănătății, care este un avocat vocal si explicit al creșterii testării în România. O revenire chiar și numai la nivelul de testare din octombrie ar mări cu 50% numărul zilnic de cazuri noi și ar strica imaginea că ne merge mai bine ca celor din occident.

Mai sunt și alte mari probleme datorita politizării complete a gestionarii pandemiei în valul 4, cum sunt adoptarea certificatului verde și testarea în școli, al căror eșec poate afecta iremediabil capitalul de încredere de care guvernul are acum atât de mare nevoie.

Rafila are de ales între a câștiga încrederea poporului sau a ceda presiunilor populiste

Domnul dr. Rafila are de ales intre a câștiga încrederea poporului cu masuri nepopulare care pot ține numărul de infectări sub control sau a ceda presiunilor populiste și a amâna aceste masuri până la debutul valului 5.

Din păcate ministrul Sănătății, PSD din noul guvern are aceeași problema ca Vlad Voiculescu în vechiul guvern, ce sa faca cu scheleții lăsați de guvernarea anterioara a aliaților săi din PNL, mai ales ca acum sunt mult mai mulți”, scrie Octavian Jurma pe Facebook.

