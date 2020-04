Româncă fotomodel în Italia, care nu se mai vindecă de coronavirus: „Mi se spune că sunt studiu de caz. Testul a ieşit pozitiv şi în ziua 56“

Bianca şi-a făcut public cazul pe pagina ei de Facebook, apoi a explicat în cadrul emisiunii „Pomeriggio 5” de pe postul italian de televiziune, Canale 5, prin ce a trecut şi cum a ajuns să fie contaminată.



„Aveam simptome, dureri de gât, tuse, febră. Am fost internată şase zile, apoi m-au externat fiindcă febra scăzuse fără a mai trece peste 37-37,2 grade. De atunci au continuat să-mi facă testele cu tampon, până acum cinci în total. Nu mi-au ieşit două teste negative, unul a fost neconcludent. Şi ultimul a ieşit pozitiv”, a povestit Bianca.

Tânăra a şi postat pe data de 18 aprilie pe pagina sa de socializare rezultatul testului din ziua 52 de carantină şi a mărturisit că este foarte îngrijorată. „După 52 zile, iată noul rezultat. Ei bine, nou nu este pentru că nu a fost niciodată diferit de aproape două luni. Dar mereu am dat puţină greutate în cele din urmă şi am aşteptat să se schimbe ceva. Totuşi nu pare să se schimbe nimic şi mă sperie puţin. Acest lucru nu este normal, şi cu atât mai mult dacă nu am niciun simptom din 10 martie. Fizic parcă n-aş avea nimic, doar zero absolut. Sigur că sunt slabă uneori, dar după două luni închisă în camera mea cred că e şi un lucru normal.. nu e ca ceea ce face atât de bine fizic. Pe lângă această oboseală, nu m-a durut nici măcar un deget de o lună şi un pic, în ciuda acestui lucru încă nu îmi revin, continui să fiu pozitiv. Toate astea sunt normale? Chiar aş vrea să înţeleg dacă cineva ştie de vreun caz similar", a scris Bianca Dobroiu pe Facebook.

Bianca a recunoscut în interviul dat ziariştilor italieni că îi este teamă pentru că nimeni nu-i explică ce se întâmplă de fapt în cazul său.

„Mi se spune că sunt un studiu de caz. Testul a ieşit pozitiv şi în ziua 56. La început credeam că mi se întâmplă doar mie, apoi am văzut că mai sunt şi alte cazuri de carantină atât de lungă. Când am descoperit că nu sunt singura în această situaţie m-am mai liniştit puţin. Mi-am făcut analize de la A la Z şi rezultatele au confirmat că sunt perfect sănătoasă, deci e o chestie cu adevărat absurdă, nici măcar medicii nu reuşesc s-o explice”, a mai spus tânăra româncă. Cazul Biancăi însă cel mai longeviv, după cum a confirmat pentru presa locală un specialist infecţiolog de la Policlinico Sant’Orsola di Bologna, potrivit roitalianul.com.