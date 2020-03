Român venit din Italia: Ştim de la TV că suntem în carantină. La graniţă am stat 2-3 ore, dacă eram pozitivi, puteam să transmitem coronavirus tuturor

Cei doi povestesc că au aflat de la televizor că sunt supuși acestei măsuri, pentru că nu au primit niciun document oficial.

Adrian Lazăr s-a întors cu maşina din Italia în România vineri, 13 martie. El lucra la restaurantul unui hotel din Italia, în provincia Trentino. Când s-a închis hotelul din cauza coronavirusului, Adrian s-a întors în România împreună cu un coleg. Acum, el vrea ca toţi românii să ştie ce înseamnă viaţa în carantină.

„Ştim de la televizor că suntem în carantină şi că durează 14 zile. Noi nu avem o hârtie în care să scrie de ce am fost băgaţi şi când şi ce se va întâmpla cu noi. Ceva oficial nu avem nimic. Suntem în carantină la Buşteni, într-o structură care se numeşte Centrul de Perfecţionare pentru Personalul din Industrie. A trebuit să-mi scriu şi eu, că altfel nu ţineam minte chestia asta. Noi locuim toţi în România şi lucrăm în Italia când şi când, deci sezonieri.

Venind din Italia, pe autostrada de la Budapesta spre Arad, la punctul de frontieră românesc, te întreabă atunci când îţi cere actele, buletinul în cazul nostru, te întreabă de unde vii. Mi s-a părut corect să spun că vin din Italia.

În acel moment, te roagă să parchezi maşina undeva unde sunt şi nişte doctori, corturi. Nu-ţi face niciun control medical, nu-ţi ia temperatura, nu-i interesează treaba asta. Completează o hârtie de unde vii şi unde vrei să ajungi, în cazul nostru, în Prahova. Ei formează coloane de mai multe maşini, nu ni s-a spus de câte maşini dar noi am plecat în coloană de şapte-opt maşini. În faţă ai poliţia şi în spate sunt jandarmii. Cam aşa funcţionează treaba.

Am făcut pauze de cafea, de carburant şi de toaletă, timp în care, noi, dacă am fi fost pozitivi, am fi putut să transmitem virusul ăsta celor din staţiile acestea peco. Opriri de staţii au fost două. Asta a fost vineri, 13. În jurul orei 12, am plecat de acolo pe la 2, 2 şi ceva 3 din vamă, după câteva ore de aşteptare, timp în care nu ai voie să cobori din maşină”, povestește Adrian Lazăr.

Bărbatul spune că are parte de condiții bune în centrul de carantină din Bușteni.

„Ne-au adus toate sutele astea de kilometri, nu ştiau dacă suntem obosiţi sau nu. Au fost trei echipaje care au condus într-un mod suportabil pentru orice şofer, au fost trei echipaje care au condus foarte tare în condiţii în care a şi plouat, era şi noapte. Eu cred că nu oricine ar fi reuşit… Era ca un fel de cursă de maşini.

În prima zi a şederii aici, am fost testaţi. Ni s-au făcut două tampoane în nas şi în gât. Se pare că dacă până astăzi, că astăzi dimineaţă, ne-au adus micul dejun şi am întrebat ce se întâmplă cu tampoanele astea, când o să avem un răspuns şi, din ceea ce ştiu ei, dacă nu au venit să ne ridice până acum, se pare că suntem negativi. Totul e ok, camera e în regulă, curăţenie… Am făcut şi eu peste curăţenia lor, curăţenia mea. Oamenii au zis că au dezinfectat, nu ştiu asta, dar sperăm să fie dezinfectat.

Condiţiile sunt bune, mâncare e bună, moralul e tare. Deocamdată e mai slab decât noi virusul”, mai spune Adrian Lazăr.