Pastor din Suceava, bolnav în stare critică din cauza coronavirus, mărturie cutremurătoare: ”Am văzut scene care m-au marcat pe viaţă“

Suceveanul a stat o perioadă în comă indusă și a fost intubat. El și soția lui au fost internați la Spitalul din Suceava în luna martie după ce s-au infectat cu COVID-19. După ce starea acestuia s-a agravat, a fost transferat de urgență la Iași.

„M-am întors dintr-o slujire din Belgia, la un moment dat am simţit că sănătatea mi se şubrezeşte şi s-a dovedit că eram infectat. Şi eu, şi soţia am ajuns la spitalul din Suceava, de unde eu, din cauza agravării stării, am ajuns la Iaşi. Sunt impresionat de dragostea fraţilor şi a surorilor care s-au rugat pentru mine. Vreme de o lună nu am vorbit decât cu mine însumi şi cu Dumnezeu.

Domnul ne-a arătat cât de uşor se poate muri, că nu ne putem bizui pe noi, că trebuie să ne bizuim pe el... am fost la terapie intensivă, am văzut scene care m-au marcat pe viaţă. Medicii au recunoscut că din punct de vedere medicală singura mea şansă a fost Dumnezeu. Acum am vigoare, poftă de mâncare şi poftă de viaţă”, a relatat, în direct la radio, de pe pat de spital, Daniel Grigoriciuc, potrivit monitorulsv.ro.