Ce a păţit o jurnalistă care a anunat că tatăl lui Messi a murit, în timpul CM 2026. Milei: "Dacă îl ataci pe Messi, îi ataci pe toţi"

Lionel Messi, starul Argentinei, în meciul cu Algeria din Grupa J, la Cupa Mondială FIFA 2026, pe stadionul din Kansas. Sursa foto: Hepta

Prezentatoarea de televiziune argentiniană Florencia Pena a anunţat din greşeală moartea tatălui lui Lionel Messi în direct, în mijlocul Cupei Mondiale 2026, deturnând atenţia exclusivă asupra turneului, informează cotidianul L'Equipe, preluat de Agerpres. Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a fost foarte critic. Pe reţelele sociale, acesta a numit-o pe jurnalistă o "bârfitoare măruntă". Prezentoarea TV şi-a dat demisia.

Sănătatea tatălui starului Lionel Messi este un subiect fierbinte. În timpul emisiunii "El Show del Verano", difuzată pe Luzu TV, prezentatoarea Florencia Pena a anunţat în direct o ştire falsă: moartea lui Jorge Messi, tatăl numărului 10 al Argentinei.

Informaţia, transmisă după ce i-a fost comunicată în cască de către echipa de producţie, s-a răspândit rapid înainte de a fi infirmată de membrii familiei căpitanului argentinian.

Confruntat cu amploarea controversei, postul de televiziune a emis o declaraţie de scuze şi a denunţat difuzarea de informaţii sensibile fără verificare prealabilă.

"Regretăm profund ceea ce s-a întâmplat în direct", a transmis Luzu TV. "Pentru postul nostru, difuzarea de informaţii sensibile fără verificare prealabilă este inacceptabilă. Conducerea Luzu TV a decis să-i demită pe toţi cei responsabili, iar Florencia Pena se va retrage", a anunţat postul.

Jurnalista şi-a cerut apoi scuze familiei Messi pe reţelele sociale, recunoscându-şi greşeala.

"Îmi este cu adevărat ruşine că am alimentat această durere", a scris ea. Vizibil emoţionată, Florencia Pena a părut distrusă în timpul apariţiei sale la emisiunea "Salvese Quien Pueda", după ce şi-a anunţat demisia. Ea a explicat că a contactat-o pe Celia Cuccittini, mama lui Lionel Messi, care se pare că i-a acceptat scuzele.

Javier Milei, fără milă la adresa prezentatoarei TV

Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a fost mult mai critic. Pe reţelele de socializare, acesta a numit-o pe jurnalistă o "bârfitoare măruntă".

"Dacă îl ataci pe Messi, îi ataci pe toţi", a postat Milei pe contul său de Instagram, de data aceasta fără a o menţiona pe Florencia Pena pe nume.

Speculaţiile legate de starea de sănătate a lui Jorge Messi, în vârstă de 68 de ani, s-au intensificat după ce decarul argentinian a izbucnit în lacrimi în urma primului dintre cele trei goluri pe care l-a marcat în victoria obţinută în faţa Algeriei (scor 3-0), la Cupa Mondială.

Jorge Messi "se află în prezent sub supraveghere medicală, se recuperează şi progresează favorabil, având în vedere starea sa", a precizat familia într-un comunicat dat publicităţii joi, fără a oferi detalii despre boala tatălui jucătorului.