Ce a păţit o jurnalistă care a anunat că tatăl lui Messi a murit, în timpul CM 2026. Milei: "Dacă îl ataci pe Messi, îi ataci pe toţi"

Prezentatoarea de televiziune argentiniană Florencia Pena a anunţat din greşeală moartea tatălui lui Lionel Messi în direct, în mijlocul Cupei Mondiale 2026, deturnând atenţia exclusivă asupra turneului, informează cotidianul L'Equipe, preluat de Agerpres. Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a fost foarte critic. Pe reţelele sociale, acesta a numit-o pe jurnalistă o "bârfitoare măruntă". Prezentoarea TV şi-a dat demisia.
Sănătatea tatălui starului Lionel Messi este un subiect fierbinte. În timpul emisiunii "El Show del Verano", difuzată pe Luzu TV, prezentatoarea Florencia Pena a anunţat în direct o ştire falsă: moartea lui Jorge Messi, tatăl numărului 10 al Argentinei.
Informaţia, transmisă după ce i-a fost comunicată în cască de către echipa de producţie, s-a răspândit rapid înainte de a fi infirmată de membrii familiei căpitanului argentinian.
Confruntat cu amploarea controversei, postul de televiziune a emis o declaraţie de scuze şi a denunţat difuzarea de informaţii sensibile fără verificare prealabilă.
"Regretăm profund ceea ce s-a întâmplat în direct", a transmis Luzu TV. "Pentru postul nostru, difuzarea de informaţii sensibile fără verificare prealabilă este inacceptabilă. Conducerea Luzu TV a decis să-i demită pe toţi cei responsabili, iar Florencia Pena se va retrage", a anunţat postul.
Jurnalista şi-a cerut apoi scuze familiei Messi pe reţelele sociale, recunoscându-şi greşeala.
"Îmi este cu adevărat ruşine că am alimentat această durere", a scris ea. Vizibil emoţionată, Florencia Pena a părut distrusă în timpul apariţiei sale la emisiunea "Salvese Quien Pueda", după ce şi-a anunţat demisia. Ea a explicat că a contactat-o pe Celia Cuccittini, mama lui Lionel Messi, care se pare că i-a acceptat scuzele.
Javier Milei, fără milă la adresa prezentatoarei TV
Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a fost mult mai critic. Pe reţelele de socializare, acesta a numit-o pe jurnalistă o "bârfitoare măruntă".
"Dacă îl ataci pe Messi, îi ataci pe toţi", a postat Milei pe contul său de Instagram, de data aceasta fără a o menţiona pe Florencia Pena pe nume.
Speculaţiile legate de starea de sănătate a lui Jorge Messi, în vârstă de 68 de ani, s-au intensificat după ce decarul argentinian a izbucnit în lacrimi în urma primului dintre cele trei goluri pe care l-a marcat în victoria obţinută în faţa Algeriei (scor 3-0), la Cupa Mondială.
Jorge Messi "se află în prezent sub supraveghere medicală, se recuperează şi progresează favorabil, având în vedere starea sa", a precizat familia într-un comunicat dat publicităţii joi, fără a oferi detalii despre boala tatălui jucătorului.