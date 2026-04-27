Cupa Mondială 2026: Ce meciuri se vor juca pe Estadio Akron, una dintre cele mai frumoase și legendare arene din lume

Estadio Akron din Guadalajara, Mexic. Foto: Getty Images

Pe teritoriul a trei țări din America de Nord, 48 de echipe naționale din 12 grupe vor duela în 104 meciuri pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal: Cupa Mondială 2026. Competiția se va desfășura pe parcursul a 39 de zile pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada și Mexic. Vorbim despre unele dintre cele mai legendare, moderne și frumoase arene din această lume.

Astăzi vorbim despre una dintre cele mai spectaculoase arene de pe glob: Estadio Akron din Mexic. Arena din Guadalajara a fost inaugurată în 2010, a costat doar 200 de milioane de dolariși are o capacitate de peste 48.000 de locuri.

Vorbim de o arenă obișnuită gare a găzduit meciurile tari încă de la inaugurare. În 2010, echipa locală supranumită Chivas, adică „cei mai buni”, a jucat un amical de lux împotriva englezilor de la Manchester United, pe care a și reușit să îi învingă. Este locul unde Chivas a reușit să câștige și titlul cu numărul 12, împotriva Tigres în 2017. Una dintre cele mai mari dezamăgiri pentru echipa din Guadalajara este pierderea finalei Copa Libertadores pe teren propriu, în 2010.

Seria meciurilor tari revin în această vară pe Estadio Akron. Spania va întâlni Uruguayul întru-un meci de gală la Guadalajara, iar Columbia va înfrunta, tot aici, Congo. Evident, nici Mexicul nu putea lipsi de pe acest stadion: Va înfrunta Coreea de Sud.

