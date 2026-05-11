Cupa Mondială 2026: Lionel Messi spune că Argentina nu este principala favorită a turneului

Starul argentinian, Lionel Messi.

Au mai rămas doar 31 de zile până la startul celei mai urmărite competiții sportive de pe planetă. 48 de echipe naționale se vor lupta pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada și Mexic pentru cel mai râvnit trofeu al sportului rege, exclusiv în universul Antena. Anul acesta, Lionel Messi surprinde înaintea Cupei Mondiale și transmite că Argentina nu este principala favorită la câștigarea turneului.

Într-o declarație care poate fi interpretată ca un avertisment pentru colegii săi, căpitanul naționalei albiceleste remarcă forma foarte bună în care se află echipe precum Franța, Spania și Brazilia. Messi scoate în evidență și jocul prestat de naționala Portugaliei, unde evoluează marele său rival, Cristiano Ronaldo. Pentru cei doi, turneul din acest an va fi ultimul.

Întreaga comunitate speră ca World Cup 2026 să aducă și o ultimă confruntare directă între cei doi, eventual chiar în finala competiției.

În acest an, vremea extremă le-ar putea da mari bătăi de cap fotbaliștilor. Din cauza căldurii de la începutul verii, în orașe precum Atlanta sau Dallas, FIFA a introdus pauze obligatorii de hidratare. În sudul Statelor Unite și în nordul Mexicului, temperaturile pot ajunge până la 40 de grade Celsius.

Există și problema furtunilor.

În orașe precum Miami sau Houston, meciurile ar putea fi întrerupte până la 30 de minute dacă sunt detectate fulgere pe o rază de 16 kilometri în jurul stadionului. Recent, Marele Premiu de Formula 1 de la Miami a fost devansat cu trei ore din cauza riscului de furtuni și fulgere.

