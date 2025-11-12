Cupa Mondială 2026 va fi "cu siguranţă" ultima pentru Cristiano Ronaldo: "Cred că e momentul potrivit să închei cariera în competiţie"

"Sunt în acest sport de 25 de ani. Am realizat tot ce mi-am propus", a spus Ronaldo. Foto: Getty Images

Superstarul Portugaliei, Cristiano Ronaldo, a spus că, pentru el, Cupa Mondială 2026 va fi "cu siguranță" ultima sa participare la turneu. "Voi împlini 41 de ani și cred că va fi momentul potrivit să închei cariera în marea competiție" a spus Ronaldo într-un interviu acordat lui Becky Anderson de la CNN, marți.

În ceea ce privește momentul retragerii definitive din fotbal, Ronaldo a afirmat că "mă bucur de prezent, dar când spun că va fi curând, chiar va fi curând, pentru că am dat totul pentru acest sport", amintind că este cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional.

"Sunt în acest sport de 25 de ani. Am realizat tot ce mi-am propus. Am stabilit numeroase recorduri, atât la nivel de club, cât și cu echipa națională. Sunt foarte mândru de tot ce am realizat, așa că haideți să ne bucurăm de moment și să trăim clipa", a spus el.

Cu 143 de goluri internaționale, Ronaldo este primul jucător masculin care a marcat la cinci ediții ale Cupei Mondiale, devenin cel mai bun marcator din istoria calificărilor Cupei Mondiale.

Turneul din 2026, cel mai mare din istorie, va include 48 de echipe și va începe pe 11 iunie 2026 în SUA, Mexic și Canada. Tragerea la sorți este programată pentru 5 decembrie, la Centrul Kennedy din Washington, D.C.

La începutul acestui an, Ronaldo a devenit primul fotbalist miliardar, potrivit Indicelui Miliardarilor Bloomberg, după semnarea contractului cu Al Nassr.

Starul portughez a mai spus că își dorește ca fiul său, Cristiano Jr., parte a naționalei Portugaliei U16, să devină un jucător chiar mai bun decât el.

"Oamenii, în general, nu vor ca cineva să fie mai bun decât ei dar, din punctul meu de vedere, dacă copiii mei vor fi mai buni decât mine, nu voi fi niciodată gelos, credeți-mă", a spus el.

El a adăugat că tot ce își dorește este ca fiul său "să fie fericit și să nu simtă presiunea de a fi fiul meu".

"Ca tată, sunt aici să-l sprijin să devină orice își dorește să fie", a subliniat Ronaldo.