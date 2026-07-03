Antena 3 CNN Cupa Mondială 2026 Elveția a eliminat Algeria de la Cupa Mondială 2026. Elvețienii nu au mai câștigat un meci eliminatoriu din 1938

Elveția a eliminat Algeria de la Cupa Mondială 2026. Elvețienii nu au mai câștigat un meci eliminatoriu din 1938

Andrei Paraschiv
2 minute de citit Publicat la 09:26 03 Iul 2026 Modificat la 09:26 03 Iul 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
elvetia cupa mondiala 2026
Elveția s-a calificat în optimile Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Breel Embolo și Dan Ndoye au marcat pentru a stabili prima victorie a Elveției în faza eliminatorie a Cupei Mondiale din 1938, învingând ușor Algeria și clasându-se în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026Elvețienii au preluat conducerea încă din primele minute ale meciului la Vancouver, grație unei acțiuni strălucite pe flanc a lui Johan Manzambi, de la Freiburg, care și-a depășit adversarul direct înainte de a-i pasa înapoi atacantului Embolo, de la Rennes, care a marcat în minutul 10, scrie BBC News.

Extrema echipei Nottingham Forest, Ndoye, și-a dublat apoi avantajul la doar 46 de secunde după pauză, cu o finalizare superbă din careu. A fost prima dată când Elveția a marcat mai mult de un gol într-un meci eliminatoriu al Cupei Mondiale de la înfrângerea cu 7-5 în fața Austriei în sferturile de finală din 1954.

Algeria, care căuta prima victorie în fazele eliminatorii, a avut o serie decentă înainte de pauză, dar la cea mai bună ocazie a lor, Fares Chaibi a șutat timid, un șut pe care portarul elvețian Gregor Kobel l-a respins ușor.

De când au învins Germania în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 1938, înainte de introducerea fazei grupelor, Elveția nu mai câștigase un meci eliminatoriu.

Echipa lui Murat Yakin a avut o ocazie uriașă de a marca al treilea gol în finalul meciului, când Fabian Rieder s-a aflat singur la bara din spate, cu poarta la dispoziție, dar a ratat lovitura, iar mingea s-a îndreptat spre portarul algerian Luca Zidane.

Elveția s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale pentru a patra oară consecutiv, urmând să înfrunte câștigătoarea dintre Columbia și Ghana pe 7 iulie, la BC Place Vancouver.

Manzambi aduce entuziasm elvețienilor

Aceasta a fost a 150-a selecție a lui Granit Xhaka pentru țara sa și nu există nicio îndoială cu privire la importanța mijlocașului lui Sunderland pentru echipa Elveției. Însă, în timp ce Xhaka, în vârstă de 33 de ani, aduce experiență, Manzambi aduce entuziasm.

Cursa sa pentru a deschide scorul a fost magnifică: s-a răsucit și a depășit fundașul algerian Aissa Mandi, înainte de a-i oferi lui Embolo cea mai ușoară finalizare.

După ce a marcat trei goluri în faza grupelor, aceasta a fost a doua sa pasă decisivă din turneu. Potrivit lui Opta, el este primul jucător elvețian implicat direct în cinci goluri marcate la o Cupă Mondială de când a început colectarea detaliată a datelor în 1966.

La 20 de ani și 261 de zile, el este și cel mai tânăr jucător care a atins acest record pentru orice națiune din 1966 încoace.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Cupa Mondiala fotbal Elvetia optimi

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Cupa Mondială 2026
» Citește mai multe din Cupa Mondială 2026
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close