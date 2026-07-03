Elveția a eliminat Algeria de la Cupa Mondială 2026. Elvețienii nu au mai câștigat un meci eliminatoriu din 1938

Breel Embolo și Dan Ndoye au marcat pentru a stabili prima victorie a Elveției în faza eliminatorie a Cupei Mondiale din 1938, învingând ușor Algeria și clasându-se în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Elvețienii au preluat conducerea încă din primele minute ale meciului la Vancouver, grație unei acțiuni strălucite pe flanc a lui Johan Manzambi, de la Freiburg, care și-a depășit adversarul direct înainte de a-i pasa înapoi atacantului Embolo, de la Rennes, care a marcat în minutul 10, scrie BBC News.

Extrema echipei Nottingham Forest, Ndoye, și-a dublat apoi avantajul la doar 46 de secunde după pauză, cu o finalizare superbă din careu. A fost prima dată când Elveția a marcat mai mult de un gol într-un meci eliminatoriu al Cupei Mondiale de la înfrângerea cu 7-5 în fața Austriei în sferturile de finală din 1954.

Algeria, care căuta prima victorie în fazele eliminatorii, a avut o serie decentă înainte de pauză, dar la cea mai bună ocazie a lor, Fares Chaibi a șutat timid, un șut pe care portarul elvețian Gregor Kobel l-a respins ușor.

De când au învins Germania în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 1938, înainte de introducerea fazei grupelor, Elveția nu mai câștigase un meci eliminatoriu.

Echipa lui Murat Yakin a avut o ocazie uriașă de a marca al treilea gol în finalul meciului, când Fabian Rieder s-a aflat singur la bara din spate, cu poarta la dispoziție, dar a ratat lovitura, iar mingea s-a îndreptat spre portarul algerian Luca Zidane.

Elveția s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale pentru a patra oară consecutiv, urmând să înfrunte câștigătoarea dintre Columbia și Ghana pe 7 iulie, la BC Place Vancouver.