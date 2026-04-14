FIFA i-ar putea cere lui Trump o amânare a raidurilor ICE în timpul Cupei Mondiale 2026

Conducerea FIFA a discutat cu președintele organizației, Gianni Infantino, posibilitatea ca acesta să îi adreseze o cerere directă președintelui Donald Trump pentru un amânare completă a raidurilor ICE în Statele Unite în timpul Cupei Mondiale din această vară, scrie The Athletic.

De la revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, Trump a încercat să pună în aplicare promisiunea sa din campanie privind deportarea în masă, care a inclus incursiuni concentrate în orașele americane ale agenților Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE). Acest lucru a dus la proteste între agenții ICE și oamenii care se opuneau reprimării măsurilor, inclusiv uciderea cetățenilor americani Renee Good și Alex Pretti când agenții ICE au făcut ravagii în Minnesota la începutul acestui an.

Conform datelor furnizate de Washington Post, care citează propriile date ale ICE, oficialii au arestat aproximativ 1.000 de persoane pe zi în cele șase săptămâni de la uciderea lui Pretti, pe 24 ianuarie, iar 42% dintre acestea nu aveau cazier judiciar.

Întrebările privind rolul ICE în această Cupă Mondială au pândit FIFA încă de când Trump a revenit la putere. Directorul interimar al ICE, Todd Lyons, a declarat anterior că organizația va juca un „rol cheie” în asigurarea securității în timpul Cupei Mondiale. El a spus că rolul principal al ICE, așa cum este obișnuit la evenimentele sportive, se va concentra pe investigațiile privind securitatea internă, dar sindicatele și membrii Congresului SUA și-au exprimat îngrijorarea că implicarea ICE s-ar putea extinde la raiduri de aplicare a legilor de imigrare în apropierea evenimentelor din Cupa Mondială.

Unele dintre federațiile membre FIFA, în special națiunile europene, au transmis, de asemenea, în privat, forului de conducere global îngrijorările fanilor lor cu privire la o potențială activitate a ICE în timpul turneului.

FIFA a fost alertată cu privire la reclamațiile privind drepturile omului formulate de fani în timpul Campionatului Mondial al Cluburilor de vara trecută, care au inclus presupuse observări ale unor oficiali ai Vămilor și Protecției Frontierelor (CBP) și ai ICE pe stadioane în timpul turneului. Într-o declarație anterioară pentru The Athletic, un purtător de cuvânt al Departamentului de Securitate Internă (DHS) a negat că ICE și CBP au efectuat măsuri de control, descriind acest lucru drept „un alt caz de instigare la panică”.

Infantino a format o legătură aparent strânsă cu Trump. A participat la mitingul său de dinaintea învestirii, purtând o cravată roșie, și la ceremonia de inaugurare a lui Trump, precum și la mai multe vizite în Biroul Oval, participând la întâlnirile Consiliului pentru Pace al lui Trump, iar în acest weekend a postat o fotografie pe Instagram alături de Trump la un eveniment UFC din Miami. Infantino a deschis, de asemenea, un birou FIFA în Turnul Trump din New York și i-a acordat lui Trump primul Premiu FIFA pentru Pace în decembrie, la scurt timp după ce Trump fusese trecut cu vederea pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Acest lucru i-a determinat pe unii directori executivi din cadrul FIFA să creadă că Infantino ar putea folosi prietenia sa cu Trump ca punct de sprijin pentru a obține ajustări cheie ale politicilor care să asigure buna desfășurare a Cupei Mondiale. Potrivit a patru persoane familiarizate cu conversațiile, toate rămânând anonime pentru a proteja relațiile, directorii FIFA au adus în discuție cu Infantino posibilitatea unei solicitări directe adresate lui Trump de a reduce prevalența ICE în timpul turneului.

Aceste conversații s-au concentrat inițial pe menținerea ICE departe de locațiile Cupei Mondiale din 11 orașe gazdă din SUA, dar apoi s-au extins și mai mult pentru a cuprinde orașele în sine. Cu toate acestea, Cupa Mondială va avea loc, de fapt, în și mai multe state, echipele având tabere de bază împrăștiate în toată țara, ceea ce i-a determinat pe oficialii FIFA să concluzioneze că solicitarea ar trebui să fie un moratoriu complet asupra raidurilor ICE pe parcursul turneului de 39 de zile.

Athletic a aflat că Infantino a informat conducerea FIFA că este receptiv la această idee și că va încerca să facă o cerere de la președinte la președinte către Trump pentru a reduce rolul ICE în timpul turneului. FIFA a refuzat să comenteze toate aspectele ridicate în acest raport.

În acest moment nu se știe dacă Infantino a făcut deja cererea, dacă îi va da curs sau dacă Casa Albă ar fi pregătită să aprobe o astfel de solicitare din partea FIFA privind politica internă a Statelor Unite.

Sediul principal al organizației este în Elveția, deși acum are birouri și în Miami și New York.

Oficialii FIFA au emis chiar ipoteza privind posibilitatea de a prezenta Casei Albe un anunț comun privind un moratoriu ICE, despre care au susținut că ar putea fi prezentat ca o știre pozitivă atât pentru FIFA, cât și pentru administrația Trump. Nu este clar, însă, cum ar reacționa Casa Albă la această prezentare, având în vedere că reprimarea imigrației ilegale prin intermediul raidurilor ICE a fost o prioritate cheie a administrației.

Oficialii FIFA au discutat despre prezentarea acestei idei sub sloganul preferat al lui Infantino, „FIFA unește lumea”.

Pentru Campionatul Mondial al Cluburilor de vara trecută, surse indică faptul că FIFA a ajuns la o înțelegere discretă cu Casa Albă conform căreia ICE nu va efectua în mod proactiv raiduri și nu va controla în apropierea sau pe locurile de desfășurare a meciurilor în timpul turneului.

Discuțiile din cadrul FIFA pe această temă sunt în desfășurare de câteva săptămâni, timp în care agenții ICE au operat și pe unele aeroporturi din SUA pentru a ajuta ofițerii Administrației pentru Securitatea Transporturilor care s-au chinuit să gestioneze cozile lungi de pasageri în timpul unei închideri parțiale a guvernului.

În februarie, după ce administrația Trump a suferit unele consecințe negative în urma evenimentelor din Minnesota, Trump a declarat că a ordonat retragerea a 700 de ofițeri implicați în represiune, adăugând că administrația sa ar putea avea nevoie de o „manipulare mai blândă”, avertizând în același timp că va rămâne „dură” în această chestiune.

Rămâne de văzut, însă, dacă Trump ar fi receptiv la moderarea ICE în întreaga țară, la cererea FIFA, sau cum ar proceda Infantino în această privință.

Rugat să comenteze, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, nu a răspuns direct la punctele ridicate, dar a spus: „Datorită conducerii președintelui Trump, Cupa Mondială FIFA 2026 va fi unul dintre cele mai mari și mai spectaculoase evenimente din istoria omenirii, chiar aici, în Statele Unite ale Americii. Acest eveniment va genera miliarde de dolari sub formă de impact economic și va aduce sute de mii de locuri de muncă în țara noastră. Președintele se concentrează pe a face din aceasta cea mai mare Cupă Mondială din toate timpurile, asigurându-se în același timp că este cea mai sigură și mai protejată din istorie”.

Directorul executiv al Grupului operativ pentru Cupa Mondială FIFA al Casei Albe, Andrew Giuliani, a declarat pentru The Athletic că Trump i-a cerut să „asigure o Cupă Mondială sigură”, precizând că grupul operativ a căutat să unească partenerii federali, statali și locali pentru a sprijini cele 11 orașe gazdă pentru cele 78 de meciuri din SUA.

Planificarea FIFA pentru Cupa Mondială a fost deja pusă sub semnul întrebării de politicile administrației Trump, cel mai evident în timpul războiului în curs cu Iranul, participantul la Cupa Mondială, dar și în special în ceea ce privește problemele vizelor. Infantino a susținut în repetate rânduri că Cupa Mondială masculină din această vară din SUA, Canada și Mexic va fi „cea mai incluzivă” din istoria competiției, dar patru țări care participă la turneu sunt supuse interdicțiilor de călătorie, excluzându-le pe mulți dintre suporterii lor.

Fanii din alte țări, inclusiv Algeria și Capul Verde, trebuie să depună până la 15.000 de dolari în rate de obligațiuni pentru a li se acorda o viză turistică. Când The Athletic a întrebat Departamentul de Stat în martie despre încercarea FIFA de a influența politicile guvernului SUA privind vizele, un purtător de cuvânt a subliniat că „regulile, politicile și procedurile pentru procesarea vizelor sunt stabilite la Washington, DC”, adăugând că va „colabora ferm” cu FIFA.

Presiunea asupra FIFA pentru a lua măsuri în ceea ce privește ICE a crescut în ultima săptămână. În primul rând, FIFA a primit amenințări cu greva din partea a mii de angajați de la stadionul SoFi, gazda turneului din Los Angeles și locul de desfășurare a meciului de deschidere al USMNT în timpul turneului, ICE fiind în fruntea listei de preocupări subliniate de sindicatul local în timp ce negociază un nou acord de negociere.

Grupul de advocacy Human Rights Watch a cerut, de asemenea, săptămâna trecută FIFA să „solicite o garanție publică din partea autorităților federale pentru a se abține de la aplicarea legilor privind imigrația la meciuri și la locații”.