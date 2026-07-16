Finala Cupei Mondiale 2026 va avea o pauză de 25 minute, cu un show tipic Super Bowl, care va fi deschis de Madonna și Shakira

Shakira a mai cânta și la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Finala de duminică a Cupei Mondiale 2026, care se va disputa între Spania și Argentina, va avea o pauză între reprize de circa 20-25 de minute, informează BBC. Astfel, în timpul pauzei finalei Cupei Mondiale, organizatorii au programat un show de 11 minute, în stilul spectacolelor Super Bowl (competiții de fotbal american). La acest show vor apărea Madonna, Shakira și formația de K-pop BTS.

În mod normal, pauza dintre cele două reprize regulamentare de joc ale unui meci de fotbal durează 15 minute. Conform regulamentului oficial al IFAB (International Footbal Association Board), jucătorii (unui meci de fotbal - n.r.) au dreptul la o pauză care să nu depășească 15 minute”.

Finala Cupei Mondiale 2026 se va desfășura între Spania și Argentina pe stadionul New York New Jersey, din SUA.

Surse din cadrul FIFA au precizat pentru BBC că, că deși pauza ar putea dura 20 de minute, se ia în calcul inclusiv ideea ca pauza propriu-zisă să dureze totuși 15 minute, plus cele 11 minute de show pe stadion.

La showul de duminică vor mai participa Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudame, Tom Crusie, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams și ShowSpeed, în timp ce Jennifer Hudson va cânta imnul Statelor Unite.

Este pentru prima oară când o finală de Cupă Mondială la fotbal va găzdui un spectacol de pauză în stilul Super Bowl. În SUA, pauzele din sezonul regulat al NFL (liga de fotbal american) durează în jur de 15 minute, dar sunt prelungite până la 30 de minute la Super Bowl pentru a putea găzdui un spectacol de pauză.