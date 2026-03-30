Kosovarii vor primi un bonus uriaș dacă bat Turcia și se califică la Cupa Mondială

1 minut de citit Publicat la 13:02 30 Mar 2026 Modificat la 13:26 30 Mar 2026

Sursa foto: Getty Images

Selecționata de fotbal a Kosovo va primi un bonus de 1 milion de euro din partea guvernului dacă va învinge Turcia, marți, și se va califica la Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada, scrie Agerpres, care citează DPA.

Guvernul prim-ministrului Albin Kurti a promis bonusul dacă echipa ajunge la un turneu major pentru prima dată în istorie după finala play-off-ului continental de la Prishtina.

În urma victoriei în Slovacia (4-3), din semifinalele barajului de calificare, ministrul de finanțe Hekuran Murati a declarat pe Facebook că echipa va primi un bonus de 500.000 de euro pentru această realizare, care urmează să fie aprobat luni.

În caz de victorie contra Turciei, jucătorii, antrenorii și restul staffului ar fi putea primi circa 40.000-50.000 de euro de persoană.

Kosovo și-a declarat independența față de Serbia în 2008. Marea majoritate a populației este de etnie albaneză.

Federația de Fotbal a Kosovo este membră a forurilor de conducere ale fotbalului FIFA și UEFA din 2016. Echipa națională nu a reușit să se califice la Cupa Mondială în 2018 și 2022, și nici la EURO 2020 și 2024.

De data aceasta, echipa a ajuns în barajul european terminând pe locul doi în spatele Elveției în grupa de calificare.

Învingătoarea din meciul de marți dintre Kosovo și Turcia va intra în Grupa D la Cupa Mondială, alăturându-se Statelor Unite, Paraguayului și Australiei. Turcia s-a calificat în finala play-off-ului după ce a învins România cu 1-0 la Istanbul.