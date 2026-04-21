Legendarul stadion Azteca va găzdui partida de deschidere de la Cupa Mondială 2026, Mexic - Africa de Sud. Sursa foto: Hepta

48 de echipe se vor înfrunta, în această vară, pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal, exclusiv, în Universul Antena. Cele 104 meciuri se vor juca pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada și Mexic. Partida de deschidere, Mexic - Africa de Sud, se va juca pe unul dintre cele mai cunoscute stadioane din lume - Estadio Azteca din Mexico City, stadion considerat de mulți microbiști drept templul fotbalului mondial.

Iar, anul acesta, va deveni prima arena care găzduiește trei ediții diferite ale Cupei Mondiale.

Maradona a scris istorie pe Azteca

Stadionul are peste 87 de mii de locuri și este locul în care Pele și Maradona au ridicat trofeul suprem din fotbal deasupra capului. Brazilianul a făcut-o în 1970, după un meci spectaculos cu Italia, terminat cu 4 la 1. Iar numele lui Diego Armando Maradona este legat de acest stadion datorită finalei câștigate de Argentina în 1986, dar și pentru "mâna lui Dumnezeu", golul marcat cu mâna de argentinian împotriva Angliei, în sferturile aceleiași competiții.

Legendarul station Azteca va găzdui, anul acesta, cinci meciuri ale Cupei Mondiale - trei din faza grupelor, o partidă din șaisprezecimi și una din optimi. Primul meci, Mexic - Africa de Sud, se dorește a fi o reeditare a partidei de deschidere a turneului din 2010. Apoi, tot pe Azteca, se vor mai juca Uzbekistan - Columbia și Mexic - Cehia.

Antena 1, Antena 3 CNN și Antena Play difuzează, în această vară, cea mai mare competiție de fotbal din istorie - Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meciurile spectacol din Canada, Sstatele Unite și Mexic se văd, în exclusivitate, în Universul Antena.