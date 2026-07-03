Naștere în minutul 86: O fetiță din Norvegia va avea un nume inspirat de atacantul Erling Haaland, după golul decisiv la Cupa Mondială

Fetița s-a născut exact în minutul 86 în care atacantul a marcat golul victoriei marți, în meciul Norvegiei din șaisprezecimile de finală. FOTO: Profimedia Images

Un cuplu din Norvegia și-a botezat fiica nou-născută după atacantul Erling Haaland, după ce fotbalistul a marcat golul victoriei echipei naționale la Cupa Mondială chiar în minutul în care copilul venea pe lume. Inspirat de moment, tatăl a renunțat la lista inițială de nume, iar fetița a primit numele „Erle”, varianta feminină a lui „Erling”, potrivit New Straits Times, care citează dpa.

Fetița s-a născut exact în minutul 86 în care atacantul a marcat golul victoriei marți, în meciul Norvegiei din șaisprezecimile de finală împotriva Coastei de Fildeș, a relatat TV2.

Ulterior, i s-a dat numele „Erle”, forma feminină a lui „Erling”. „Când am simțit că vine, am auzit un strigăt puternic de la soțul meu, care este un mare fan al fotbalului”, a spus mama bebelușului, Lene.

„Am știut imediat că trebuie să se fi întâmplat altceva.” Golul l-a inspirat pe tatăl Bjarte să regândească alegerea numelor pentru fiica sa.

„Nu ne hotărâserăm încă și aveam mai multe nume pe lista scurtă”, a adăugat mama fetiței. „Erle nu era pe listă, dar apoi partenerul meu a adus brusc în discuție numele – și așa s-a întâmplat.” Scandinavii vor înfrunta Brazilia duminică, în optimile de finală, cel mai mare decalaj de până acum la Cupa Mondială.