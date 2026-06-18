Programul zilei a 8-a de la Cupa Mondială 2026. Ce meciuri sunt joi și cine le transmite la TV

Imagine de la meciul Spania - Capul Verde de la Cupa Mondială 2026, terminat 0-0. Foto: Getty Images

Cupa Mondială continuă. După ce Messi a egalat, după un hat-trick în meciul cu Algeria, recordul de goluri individuale ale lui Miroslav Klose, ceilalți fotbaliști încearcă și ei să doboare recordurile existente și să rescrie istorie. Joi seară se vor juca două meciuri, iar în timpul nopții de joi spre vineri alte două.

Cehia - Africa de Sud se joacă de la ora 19:00 și se vede, în direct, pe Antena 1 și pe Antena PLAY. Meciul se va disputa pe Atlanta Stadium.

Stadionul din Georgia a fost inaugurat în 2017 şi are o capacitate impresionantă de peste 75 de mii de locuri. Ridicarea lui a costat peste 1,6 miliarde de dolari. Este una dintre cele mai prietenoase arene cu mediul din lume, iar deasupra terenului are un ecran circular de 360 de grade.

Elveția - Bosnia și Herțegovina se joacă de la ora 22:00 și se vede, în direct, pe Antena 1 și pe Antena PLAY. Meciul se va disputa pe Los Angeles Stadium.

Los Angeles Stadium este cel mai scump stadion construit vreodată. Arena din Inglewood, California, a costat nu mai puţin de 5 miliarde şi jumătate de dolari.

Deasupra terenului are un ecran circular unic, denumit infinity screen, care afişează imagini 4k pe ambele feţe şi cântăreşte mai bine de 1.000 de tone. Arena cu o capacitate de peste 73 de mii de locuri a găzduit în 2022 o ediţie cu adevărat specială a Super Bowl.

Qatar - Canada se joacă în cursul nopții de joi spre vineri, de la ora 1:00, și va fi transmis pe Antena 1 și pe Antena PLAY. Meciul se va disputa pe BC Place Vancouver.

În 2010, pe BC Place au avut loc ceremonia de deschidere, dar și cea de final a Jocurilor Olimpice de iarnă. A găzduit de asemenea finala Cupei Mondiale de Fotbal feminin în 2015, atunci când Statele Unite s-au impus în fața Japoniei cu 5 la 2. Este și terenul pe care echipa de fotbal canadian locală a câștigat, în 2011, cel mai important trofeu canadian, Grey Cup, echivalentul SuperBowl.

Mexic - Coreea de Sud se joacă în cursul nopții de joi spre vineri, de la ora 4:00, și va fi transmis pe Antena 1 și pe Antena PLAY. Meciul se va disputa pe Estadio Guadalajara.

Arena din Guadalajara a fost inaugurată în 2010, a costat doar 200 de milioane de dolariși are o capacitate de peste 48.000 de locuri. În 2010, echipa locală supranumită Chivas, adică „cei mai buni”, a jucat un amical de lux împotriva englezilor de la Manchester United, pe care a și reușit să îi învingă. Este locul unde Chivas a reușit să câștige și titlul cu numărul 12, împotriva Tigres în 2017. Una dintre cele mai mari dezamăgiri pentru echipa din Guadalajara este pierderea finalei Copa Libertadores pe teren propriu, în 2010.