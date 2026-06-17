Şeful fotbalului mondial poate zbura cu un avion privat oferit de Qatar Airways ca să vadă două meciuri pe zi, la Cupa Mondială 2026

Şeful fotbalului mondial poate zbura cu un avion privat oferit de Qatar Airways. Sursa foto: Getty Images

Şeful FIFA, Gianni Infantino, intenționează să asiste la două meciuri pe zi, la CM 2026, când este posibil, în ciuda distanțelor uriașe dintre stadioanele care găzduiesc meciuri la turneul final. Ca să reuşească acest lucru, şeful fotbalului mondial poate zbura cu un avion privat oferit de Qatar Airways, ca parte a acordului de sponsorizare dintre FIFA şi compania aeriană, notează The Guardian.

După ce a asistat la meciul de deschidere al turneului, în Mexic, joia trecută, Infantino a zburat imediat la Guadalajara pentru a urmări victoria Coreei de Sud împotriva Cehiei. A doua zi a fost la Los Angeles pentru victoria SUA cu 4-1 împotriva Paraguayului, înainte de a participa la meciurile de la San Francisco și Vancouver, sâmbătă, dintre Qatar și Elveția și, respectiv, Australia și Turcia.

Infantino nu a participat la niciun meci duminică, deoarece se afla la Miami pentru a găzdui un summit FIFA, la care au participat reprezentanți ai celor 211 asociații membre, înainte de a se întoarce la Los Angeles în aceeași seară pentru a vedea primul meci al Iranului din turneu împotriva Noii Zeelande (2-2).

Surse FIFA au confirmat că Infantino va încerca să participe la două meciuri în fiecare zi cât mai des posibil, în ciuda programului încărcat. El a putut merge la aproape toate cele 64 de meciuri de la Cupa Mondială din 2022 din Qatar, deoarece cea mai mare distanță dintre stadioane a fost de 74 km.

Bosnia și Herțegovina, cea mai mare "victimă" a distanţelor

Cupa Mondială 2026 se întinde pe patru fusuri orare și trei țări, cele 16 stadioane fiind situate la o distanță de până la 4.500 km una de cealaltă.

Dintre echipe, Bosnia și Herțegovina se confruntă cu cel mai dificil program în timpul fazei grupelor, parcurgând 4.900 km de la Toronto la Los Angeles și Seattle, precum și întorcându-se între meciuri la cantonamentul lor din Salt Lake City.

Din cauza distanțelor uriașe, New Weather Institute a descris această Cupă Mondială drept „cel mai poluant eveniment din toate timpurile”, estimând că va genera aproximativ 9 milioane de tone de dioxid de carbon echivalent.

Zborurile cu avionul sunt "vinovate" pentru aproximativ 7,7 milioane de tone din această estimare a emisiilor de carbon, de peste patru ori mai mult decât media pentru Cupele Mondiale organizate între 2010 și 2022.