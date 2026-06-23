Show Ronaldo în Portugalia - Uzbekistan. A devenit primul jucător care marchează la 6 Cupe Mondiale, dar a mai atins o bornă importantă

2 minute de citit Publicat la 23:32 23 Iun 2026 Modificat la 23:33 23 Iun 2026

Cristiano Ronaldo participă la a şasea Cupă Mondială din carieră. Foto: Getty Images

Portugalia a făcut uitat jocul slab cu RD Congo (1-1), obţinând o victorie la scor în faţa modestei echipe a Uzbekistanului (5-0), iar Cristiano Ronaldo a doborât noi recorduri. În aceste meci, Cristiano Ronaldo a reuşit o "dublă" şi a devenit astfel primul jucător care marchează la şase ediţii ale Cupei Mondiale, precum şi al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria Cupei Mondiale (41 ani şi 138 zile). Cel mai "bătrân" marcator la o Cupă Mondială rămâne camerunezul Roger Milla, care avea 42 ani şi 39 de zile când înscria în poarta Rusiei, la CM 1994.

Portugalia a făcut uitat jocul slab cu RD Congo (1-1), obţinând o victorie la scor în faţa modestei echipe a Uzbekistanului, iar Cristiano Ronaldo a doborât noi recorduri, notează Agerpres.

Cristiano Ronaldo (6, 39), Nuno Mendes (17), Abdukodir Husanov (60) şi Rafael Leao (87) au marcat pentru echipa antrenată de Roberto Martinez, care este practic calificată în şaisprezecimile de finală.

Lusitanii au început în forţă şi Bruno Fernandes (2) a şutat peste poartă de la 11 metri. Ronaldo (4) a luftat în careul mic la centrarea lui Nuno Mendes, dar apoi a deschis scorul (6), reluând din 6 metri centrarea lui Cancelo.

Cristiano Ronaldo a devenit astfel primul jucător care marchează la şase ediţii ale Cupei Mondiale, precum şi al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria Cupei Mondiale (41 ani şi 138 zile).

Portugalia şi-a majorat diferenţa prin Nuno Mendes (17), dintr-o lovitură liberă de la 16 metri, executată inteligent.

Gol anulat pentru Uzbekistan

Uzbekistanul a marcat un gol de kinogramă, prin Ganiev (29), dar reuşita a fost anulată de arbitrajul video din cauza unui fault comis în prealabil de Faizulaev la Cancelo.

Ronaldo (39) a realizat dubla, cu un şut la colţul lung, după ce a fost lansat de Bruno Fernandes. Astfel, Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al Portugaliei la Cupa Mondială, cu 10 goluri, depăşindu-l pe legendarul Eusebio (9 goluri).

Până la pauză, Selecao mai putea înscrie prin Joao Felix (42), dar acesta a ratat complet şutul din poziţie bună.

Joao Felix (47) a ratat şi prima ocazie a reprizei secunde, şutând puţin peste ţintă din afara careului.

Cristiano Ronaldo (58) a fost blocat in extremis de Nematov la 6 metri, la o nouă lovitură liberă executată cu schemă.

În min. 60, Bruno Fernandes a executat un corner, defensiva uzbecă a bâlbâit mingea, care a intrat în poartă din Husanov, jucătorul lui Manchester City.

Ronaldo a mai avut şi alte încercări de a realiza hat-trick-ul, dar a trimis pe lângă poartă din 8 metri (73), iar apoi şutul său de la 12 metri a fost respins de portar (74).

Bruno Fernandes (84) l-a pus la încercare pe portarul Nematov cu un şut de la distanţă. Rafael Leao (87) a închis tabela cu un şut de la 14 metri în vinclu, după o mine respinsă de defensiva uzbecă. Trincao (90+3) a ratat ultima ocazie a portughezilor, trimiţând pe lângă poartă din centrul careului.

Uzbecii nu au reuşit să pună în real pericol poarta lui Diogo Costa, care a avut, totuşi, o intervenţie bună la şutul lui Faizulaev (52), din marginea careului. Şomurodov (78) a şutat peste poartă din marginea careului.

Pentru Portugalia urmează derby-ul grupei, cu Columbia (28 iunie), în timp ce aventura Uzbekistanului se va încheia în aceeaşi zi cu RD Congo.