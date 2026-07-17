Ursula von der Leyen a fost invitată să asiste din tribună, alături de Trump, la finala Cupei Mondiale. De ce a refuzat să participe

1 minut de citit Publicat la 23:28 17 Iul 2026 Modificat la 23:28 17 Iul 2026

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a refuzat invitația de a participa la finala Cupei Mondiale 2026, care va avea loc duminică în SUA și în care vor juca Spania, țară membră a UE, și Argentina, informează Politico.

Spania și Argentina vor juca în finala Cupei Mondiale, pe 19 iulie, pe arena MetLife, East Rutherford, New Jersy, lângă New York. Meciu se va disputa duminică după-amiaza, ora SUA, sau 22:00, ora României.

Finala va fi urmărită de președintele SUA, Donald Trump, de premierul Spaniei, Pedro Sánchez, și de regele Spaniei, Felipe al VI-lea.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu va fi însă prezentă, în ciuda ocaziei de a putea avea conversații informale cu Donald Trump.

„Președinta (Comisiei Europene) a primit o invitație la finala Cupei Mondiale, dar din motive de agendă nu va merge”, a declarat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, pentru Politico.

Javier Milei, președintele Argentinei, nu va fi nici el prezent, dar motivul absenței sale e legat doar de o superstiție a sa.,

Înainte de semifinala Franța vs. Spania, von der Leyen a postat o poză cu ea în timp ce ținea o minge de fotbal, însoțită de comentariul: „Oricine va câștiga în seara aceasta, o echipă europeană puternică va fi în finală!”. Spania a câștigat partida cu 2-0 și s-a calificat în finala Cupei Mondiale.

Von der Leyen a fost la Kiev la începutul acestei săptămâni și a vizitat Parisul, pe 14 iulie, de Ziua Franței. Ea se va întâlni luni la Bruxelles cu fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, pentru a discuta despre planurile UE de a redeveni competitivă economic.