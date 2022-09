Binele vine pe conductă | Dezvoltăm România Sustenabil

Undeva, aproape de București, se află un loc de o importanță strategică uriașă. Aici se întâlnesc importante conducte de gaz care fac din România un jucător esențial pe piața de energie, mai ales în contextul crizei ce amenință Europa.

”Aici ne aflăm la stația de comprimare Podișor. Această stație preia gazele din Marea Neagră și gazele care vin de pe conducta Transbalcanică, putem aduce gaze din Azerbadjan din Turcia care să tranziteze prin România către Ungaria, Slovacia, Austria, Polonia, Lituania, Estonia” spune Ion Sterian, director general Transgaz.

Avem una dintre cele mai moderne infrastructuri de preluare a gazelor din Europa. Instalațiile de ultimă generație și tehnologia folosită ne transformă, practic, într-un hub energetic al zonei. Mai mult, asigură independența României în vremuri extrem de volatile.

”Gazele sunt că un organism viu, ele trebuie să circule de la o țară la alta. Dacă nu aveam aceste investiții, aceste interconectări în situația în care ne aflăm, era foarte greu de a asigura necesarul de gaz în țară.

Suntem o țară binecuvântată, avem resurse interne, avem înmagazinări chiar dacă se opresc gazele de la ruși, tot avem zece milioane să înmagazinăm. Nu trebui să se sperie nimeni” explică Ion Sterian, director general Transgaz.

Extinderea infrastructurii în țară rămâne însă principalul obiectiv al companiei: e scânteia care aprinde motorul dezvoltării în comunități și aduce bunăstare.

”Acum suntem cu extinderile de sistem național de transport în vederea ajungerii gazelor în toate localitățile tarii și racordarea acestora.

Asta va crea sustenabilitatea, dezvoltarea durabilă că noi practic suntem antemergătorii care creăm premisele dezvoltării durabile a țării” explică Ion Sterian, director general Transgaz.

Iar conductele care aduc binele ajung în cele mai depărtate colțuri ale țării.

”Beneficiază comunitățile în primul rand din punct de vedere economic pe unde am mers cu gazoductele astea am venit în sprijinul comunităților locale.

Am sponsorizat centre de sănătate publică, spitale orășenești. Am fost alături de școli, de biserici am recrutat cât am putut forță de muncă din zonă” adaugă Ion Sterian, director general Transgaz.

Pentru că viitorul e verde, compania deschide calea unui proiect în premieră în Europa.

”Văzând ce se întâmplă cu clima cu strategie UE pe reducerea poluării că hidrogenul e energia viitorului, la Transgaz am pus în cercetare primul proiect pilot de injecție de hidrogen în conductele de gaz.

Primul proiect pilot din Europa în domeniul asta. Am discutat cu omolgul meu din Ungaria, din Polonia, din Cehia și am semnat în luna martie un memorandum de injecție de H în conductele de transport gaze” încheie Ion Sterian, director general Transgaz.

Până când viitorul ne va bate la ușă, avem nevoie de un prezent cu certitudini, în care binele și businessul curg pe același vad.