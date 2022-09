Masterplan neprețuit pentru un viitor mai bun | Dezvoltăm România Sustenabil

Este crezul Mastercard, compania de tehnologie în industria globală de plăți, care își propune să construiască o lume sustenabilă, pentru fiecare dintre noi și pentru comunitate. Iar toate proiectele în domeniul sănătații, responsabilității sociale sau mediului sunt puse în slujba celui mai prețios obiectiv: viitorul nostru.

”Nu există lucruri de neprețuit pentru doi oameni la fel. De neprețuit pentru mine, ca mamă, a fost să ajut un spital care tratează copii, dorindu-mi ca niciun copil să nu ajungă vreodată acolo” spune Diana Tănase, Marketing Manager, Mastercard România.

Copiii, sănătatea și solidaritatea. Sunt doar trei dintre motivele neprețuite care au făcut ca, în anul 2018, Mastercard să contribuie la una dintre cele mai mari inițiative sociale din România: construcția Primului Spital de Copii, exclusiv din donații și sponsorizări.

#NoiFacemUnSpital este cel mai ambițios proiect al Asociației Dăruiește Viață, construit la Spitalul Marie Curie din București.

”Credem cu toții că o companie care face bine își va face bine.

Am venit cu promisiunea ca vom dona un milion de euro si am reusit să o depășim. Și am reușit. A folosi un parteneriat, concertul pe care l-a realizat Metallica in 2019.

Și, prin acel concert, cei de la Metallica, prin Fundația lor, cu sprijinul nostru [și al BCR ], au donat o suma suplimentară de 250 000 de euro” adaugă Diana Tănase, Marketing Manager, Mastercard România.

În acest moment, spitalul este construit în proporție de 95 %. Iar celor care au susținut o cauză ce părea imposibilă le rămâne sentimentul prețios al misiunii împlinite.

”Bucurie și mândrie că am putut să fim acolo o mână care să pună măcar o cărămidă și cred că o astfel de inițiativă a făcut mai mult decât construcția în sine și a reusit să adune o bună parte dintre români să creadă în aceeași cauză.

E foarte greu să alegi între cauze, aproape imposibil... am vrea să facem tot mai multe, ne uităm la zona de educație, ne uităm la zona de incluziune financiară” declară Diana Tănase, Marketing Manager, Mastercard România.

Sunt alte paliere al responsabilității sociale în care compania de tehnologie crede cu tărie. Mastercard susține cel mai recent program guvernamental social cu acoperire națională, „Sprijin pentru România".

”Practic noi asigurăm infrastructură din spate ca acești bani să poata circula.

Strategia Mastercard în zona asta constă în promovarea unui produs care să obișnuiască încet-încet cetățeanul cu un instrument electronic de plată, să vadă prin propria experiență care sunt beneficiile, faptul că nu trebuie să mai aștepte o dată fixa la care să-i fie livrate ajutoarele acasă, nu trebuie să mai facă drumuri la o instituție publică” explică Bogdan Pătru, Government Engagement Director Lead, Mastercard România si Croația.

Mai exact, cei 2,5 milioane de beneficiari ai programului din categorii vulnerabile vor primi câte 1000 de lei, prin 4 plăți a câte 250 de lei, până la finalul anului, direct pe card, pentru a cumpăra alimente sau o masă caldă.

Om cu om, schimbările durabile încep cu gesturi mici, dar de impact. Iar sprijinul tehnologiei este esențial.

”Punem la dispoziția partenerilor noștri un sistem care se numește Carbon Calculator, pe care clienții noștri îl pun în aplicațiile lor de internet banking, de mobile banking și îș i pot calcula și apoi modifica amprenta de carbo n pe care o lasă prin intermediul cumpărăturior lor. Până nu analizăm ce facem mai puțin b ine, nu putem să modificăm.

Lucrăm la un program de emitere prin care cardurile Mastercard să fie printate pe materiale sustenabile, încât în timp să nu mai fie plastic pus în circulație de noi” adaugă Diana Tănase, Marketing Manager, Mastercard România.

Pentru un viitor mai bun, Mastercard are un masterplan care începe cu fiecare dintre noi și se termină cu obiective mari, ambițioase, la nivel global, cum ar fi salvarea pădurilor amazoniene sau combaterea foametei în zonele grav afectate de sărăcie.

Compania și-a luat angajamentul să aducă în economia digitală 1 miliard de consumatori, 50 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii, precum și 25 de milioane de femei antreprenor până în 2025, prin programe și parteneriate dedicate.