49 de persoane cu „averi ostentative” sunt verificate de ANAF. Nicio mașină confiscată, încă, de la “bombardieri”

La o lună după ce a anunțat controalele la „bombardierii” ce au mașini de lux cumpărate cu bani pe care nu-i pot justifica, nu s-a făcut încă nicio confiscare, spune președintele ANAF, Adrian Nica.

El mai precizează că ANAF are deja în analiză 300 de dosare de persoane cu averi care nu se potrivesc cu veniturile declarate.

„În această etapă suntem în control la 49 de persoane și mai avem în procedură de analiză încă 300. Nu am confiscat până la prezenta dată nicio mașină”, a declarat Adrian Nica, la Antena 3 CNN.

El descrie și un fenomen clasic: imediat ce apare ANAF-ul, bunurile sunt trecute pe numele altcuiva.

„Am constatat aici un și un fenomen de la celebrul manelist din județul Argeș care odată ce a venit ANAF-ul, până să emitem noi titlul, își înstrăinează bunurile”, precizează Nica.

Pentru astfel de situații, ANAF pregătește o nouă abordare, care să lovească și tranzacțiile „de fațadă”.

„Am gândit un mecanism și aici, în sensul în care persoanele care vor cumpăra aceste bunuri prin cumpărături care nu au substanță, adică nu au materialitate, nu trimit banii, vor fi și ele vizate de control. O să vă prezentăm, cred eu, în maxim două săptămâni, câte mașini confiscăm. Avem persoane interesante, o să vedeți după finalizare a acestor acțiuni, rezultatele” – Adrian Nica, șeful ANAF.

Cine se ia de „bombardieri”? Un inspector are 7.000 de lei salariu

Președintele ANAF recunoaște că oamenii trimiși pe teren, să verifice astfel de profile, nu sunt nici pe departe răsplătiți la nivelul riscului și presiunii la care se expun.

Întrebat cât ia „un om bun din ANAF” care se duce după un „bombardier”, Nica răspunde că în jur de 7.000 de lei.

„Depinde de funcție, să spunem, dacă nu e șef de serviciu, în jur de 7.400-7.600 de lei. Vreau să vă spun că nu e ușor pentru ei să facă astfel de controale: vorbim de un profil de om din societate care a nu a luat niciodată în calcul posibilitatea de a-și plăti taxe și, practic, inspectorii ANAF sunt primii care se întâlnesc cu el”, explică șeful ANAF.

Amenințări, apeluri la 112 și „rocadă” de inspectori între județe

Întrebat dacă au existat situații în care inspectorii să fie amenințați sau urmăriți, Nica spune că, deși nu s-a ajuns la agresiuni fizice, pericolul este real, iar oamenii lui apelează la poliție și jandarmi.

„Până la agresiune nu am ajuns, dar de obicei, când se întâmplă astfel de lucruri, ei se retrag de acolo sau sună la 112 și cer ajutorul poliției. Iar de fiecare dată când am cerut ajutorul am fost sprijiniți de jandarmi sau de poliție”, precizează acesta.

Pentru a-i proteja pe inspectori, ANAF a decis să nu mai trimită oameni din același județ la „greii” locali, ci să facă schimb de echipe între regiuni.

„Dar este o acțiune delicată a lor, mai ales că mulți trăiesc în zonele acelea și, pentru a preîntâmpina situațiile în care un inspector din județul lui merge să controleze o persoană care nu-și declară de mult veniturile din județul ăla, am decis să aducem inspectori să încrucișăm zonele, ceea ce evident ne generează ceva costuri, pentru că avem costurile de deplasare pe care le suportăm din bugetul pe care îl avem”, mai spune Adrian Nica.