Activele fondurilor de pensii facultative au crescut cu 34%, la 7,42 miliarde de lei, față de decembrie 2024

Românii au început să economisească suplimentar prin fondurile de pensii facultative în 2025. Foto: Profimedia

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 7,42 miliarde de lei, la finalul lunii decembrie, în creştere cu 34% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi data a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), potrivit Agerpres.

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se menţionează în raport.

Conform sursei citate, valoarea contribuţiilor virate în luna decembrie a fost de 92 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 181 lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,69 miliarde de lei, respectiv 63,2%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 2,06 miliarde de lei (27,8%). Fondurile de investiţii se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 245,84 milioane de lei, respectiv 3,3% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 999.352 de participanţi în luna decembrie 2025.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.