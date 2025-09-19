Avertisment în plin scandal al prețurilor: Totul va fi mai scump oricum, chiar dacă se menține plafonarea adaosului comercial

Consultantul fiscal Adrian Negrescu a precizat, vineri, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că preţurile de la raft vor creşte chiar dacă Guvernul menţine plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare. sursa foto: Facebook / Adrian Negrescu

Consultantul fiscal Adrian Negrescu a precizat, vineri, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că preţurile de la raft vor creşte chiar dacă Guvernul menţine plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare. Specialistul a enumerat şi cauzele: creșterea spectaculoasă a prețului la energie electrică, dar şi alte majorări de taxe.

Premierul discută vineri cu reprezentanții marilor magazine despre efectele eliminării plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Tensiunile sunt tot mai mari, inclusiv în interiorul Coaliţiei. O decizie finală ar putea fi luată însă abia săptămâna viitoare. Premierul a cerut timp suplimentar ca să analizeze totul.

Dar specialiştii sunt de părere că, indiferent de decizia Guvernului, tot vom asista la creşteri de preţuri la raft.

"De 2 ani de zile, de când avem această plafonare, preţurile produselor alimentare n-au scăzut. Dimpotrivă, s-au scumpit foarte mult. Dar s-au scumpit foarte mult detergenţii, produsele de igienă, cele din zona beauty. Ca în orice afacere, trebuie să scoţi de undeva banii.

Aşteptaţi-vă ca preţurile să crească, indiferent de această măsură care va rămâne sau nu în vigoare. Inflaţia va creşte peste 10% în perioada următoare, iar cauzele n-au legătură cu adaosul comercial, ci cu creșterea spectaculoasă a prețului la energie electrică. Au legătură şi cu creșterile de taxe, cu scumpirile din zona de transport.

Hai să lăsăm concurenţa între magazine să funcţioneze. Magazinele să se bată în promoţii, în preţuri, dintr-o concurenţă din care să avem cu toţii de câştigat.

Eu cred că, probabil se a răzgândi. Presiunea celorlalte două partie este foarte mare. Ar fi culmea să cadă Guvernul din cauza acestei situaţii. Probabil vor menţine această măsură. PSD se va lăuda cu succesul, menită să protejeze puterea de cumpărare. Noi vom merge în magazine şi vom sesiza că preţurile cresc", a afirmat consultantul fiscal Adrian Negrescu la Antena 3 CNN.