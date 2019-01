Agenția Medicamentului: Nu cumpărați acest produs! Reacția companiei producătoare

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale lansează un apel către consumatorii din România să nu cumpere produsul AUR DERM CREMĂ CU MIMOZă, SMIRNĂ ȘI PROPOLIS.

"Crema a fost notificată ca și produs cosmetic, cu declararea unor ingrediente naturale, conținând în realitate substanțe active medicamentoase cu efectul terapeutic specific, identificate de autoritatea austriacî de profil, care a emis o alertă în acest sens.



Produsul nefiind inregistrat ca și medicament, ANMDM a întreprins toate demersurile care se impuneau în acest caz, în limita de competență a instituției.



Având în vedere posibilul impact negativ asupra sănătății persoanelor cărora li se administrează acest produs, ANMDM atenționează pacienții, publicul larg să nu achiziționeze AUR DERM CREMA CU MIMOZĂ, SMIRNĂ ȘI PROPOLIS, aflat încă pe piață, până la finalizarea procedurii de retragere de la comercializare, urmatp de distrugerea produsului", se arată într-un comunicat al ANMDM.

Reacția companiei

Pentru a veni in intampinarea clientilor nostri acest mesaj a fost publicat in ziua de duminica - 6 ianuarie, in loc de luni - 7 ianuarie.

Urmare a mesajelor afisate in mediul online ( in special pe Facebook) prin care o parte din consumatorii produselor noastre si-au exprimat ingrijorarea, raspundem azi, in prima zi lucratoare pentru compania noastra dupa incheierea vacantei aferenta sarbatorilor de iarna.

Prin acestea, ne-a fost adus si noua la cunostinta faptul ca pe site-ul BASG ( entitate subordonata autoritatilor din Austria) exista o atentionare privind produsul nostru Aur Derm Mimosa potrivit careia in componenta acestuia au fost regasite , prin testarea de catre OMCL ( laborator austriac), elemente ce nu erau mentionate in ambalajul produsului. Aceste elemente ar putea clasifica acest produs drept unul farmaceutic si nu unul cu principii active naturale.

Desi intelegem pe deplin misiunea autoritatilor mai sus enuntate, mentionam faptul ca nu ne-au fost solicitate, pana in prezent, pe cale formala, mostre ale produselor noastre pentru a fi testate de catre autoritatile austriece, si , ca atare, sunt cateva elemente ce ridica semne de intrebare. In acest sens, subliniem inca o data faptul ca suntem la dispozitia autoritatilor in a oferi produsele noastre fabricate in mod controlat, din produse naturale, sub atenta supraveghere in laborator, asigurand astfel o sursa clara pentru orice teste considerate potrivite.

Misiunea noastra este de a oferi produse cu principii active naturale care sa amelioreze/atenueze efectele afectiunilor mentionate pe ambalaj si, ca atare, nu concepem utilizarea altor componente de natura sintetica si respingem vehement acuzatiile / presupunerile. In clarificarea aspectelor defaimatoare care iata, au dus la crearea unui val de neincredere printre clientii nostri fideli, am comunicat si intarim faptul ca suntem de acord cu testarea in conditii optime a produselor si asumarea rezultatelor.

Intrucat aceste proceduri necesita timp, facem apel la bonitatea castigata in timp si la calitatea produselor pe care le folositi in mod frecvent, pana la clarificarea acestor aspecte.