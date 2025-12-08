Ajutoarele sociale se plătesc mai devreme în decembrie: Când se virează și ce categorii de beneficiari primesc banii înainte de Crăciun

ANPIS va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială care de regulă se plăteau spre final de lună, pentru ca beneficiarii să primească banii înainte de Sărbătorile de iarnă, a anunţat, luni, instituţia, potrivit Agerpres.

În acest sens, ANPIS, prin agenţiile teritoriale - AJPIS - a virat luni, 8 decembrie, sumele aferente drepturilor lunii noiembrie 2025 pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistenţă socială: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

„Pentru a ne asigura de faptul că cetăţenii primesc banii înainte de Sărbătorile de iarnă, ANPIS prin agenţiile teritoriale va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială care de regulă se plăteau spre final de lună. Astfel, în decembrie, drepturile persoanelor cu dizabilităţi vor ajunge în conturile bancare în data de 12 decembrie 2025, iar plata acestora prin mandat poştal, se va realiza în perioada 18-24 decembrie 2025”, potrivit unui comunicat al agenţiei.

Pentru alte beneficii sociale, precum venitul minim de incluziune (VMI), alocaţia de plasament, indemnizaţia lunară de hrană pentru TBC şi alocaţia lunară de hrană pentru persoane cu HIV/SIDA, plăţile se vor efectua în 19 decembrie 2025 pentru cei care au optat să primească banii pe card şi cel târziu în 24 decembrie 2025 pentru beneficiarii care au solicitat drepturile prin mandat poştal.

„Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) prin cele 42 de agenţii teritoriale oferă sprijin concret în viaţa de zi cu zi a persoanelor şi familiilor fiind un sprijin real pentru oamenii care trec prin perioade dificile”, se arată în comunicat.