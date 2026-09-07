ANRE a aprobat o nouă capacitate de stocare a energiei la Işalniţa. Va fi construită o baterie de zeci de milioane de euro

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Ker Toki Power România construiește prima sa investiție de la zero din țară: o baterie de stocare a energiei la Işalniţa, cu o putere de 147 MW și o valoare de câteva zeci de milioane de euro. Proiectul a primit recent aviz de la ANRE și ar putea fi gata în prima parte a anului viitor, notează Agerpres.

Bateria va avea o putere instalată de 147 MW și o capacitate de 294 MWh. Puterea arată cât de multă energie poate livra bateria într-un moment dat, iar capacitatea arată câtă energie poate păstra în total. Pe viitor, capacitatea poate fi extinsă până la 609 MWh. Proiectul este dezvoltat printr-o firmă separată, Oltenia Tech Investment Solution.

Autoritatea care reglementează piața energiei în România, ANRE, a aprobat recent autorizația de înființare cerută de Oltenia Tech Investment Solution. Este vorba despre acordul oficial de care ai nevoie ca să poți construi o astfel de capacitate energetică, numită aici „Instalație de Stocare Energie Electrică - IS Işalniţa”.

Cât costă și când va fi gata?

Investiția este estimată la câteva zeci de milioane de euro și ar putea fi finalizată în prima parte a anului viitor.

„Suntem încântaţi să anunţăm prima investiţie greenfield pe care Ker Toki Power România o realizează în România. Proiectul de la Işalniţa marchează un pas important în strategia noastră de dezvoltare pe piaţa locală şi reflectă angajamentul nostru de a contribui la un sistem energetic mai flexibil, mai eficient şi mai bine pregătit pentru integrarea energiei regenerabile”, a explicat directorul general al companiei, Aurel Mîndrican.

Pentru a înțelege de ce avem nevoie de o astfel de baterie, trebuie să ne uităm la o problemă mai mare a sistemului energetic. În ultimii ani, tot mai multă energie vine din surse regenerabile, adică din soare și din vânt. Acestea au un mare avantaj, sunt curate, dar au și un neajuns: nu sunt constante.

Panourile solare produc mult la prânz, când e soare, și nimic noaptea. Turbinele eoliene produc doar când bate vântul. Așa apar momente cu prea multă energie și momente cu prea puțină.

Aici intervine o baterie de stocare. Ea preia surplusul de energie atunci când producția e mare și îl păstrează pentru momentele în care sistemul are nevoie. În felul acesta, rețeaua rămâne stabilă, iar energia regenerabilă poate fi folosită mai bine, fără să se piardă.

Iar compania mizează exact pe această nevoie. Prin proiectul de la Işalniţa, Ker Toki Power România vrea să adune și să gestioneze mai eficient energia electrică. Rezultatul, spun ei, ar fi costuri mai mici pentru echilibrarea rețelei și o valoare mai mare a flexibilității pe care o oferă aceste active energetice.

Bateria de la Işalniţa este doar începutul. Compania își propune să construiască mai multe astfel de baterii proprii de stocare, cu o capacitate totală estimată între 609 și 1.200 MWh.

Ker Toki Power România este o sucursală a Toki Power Holding GmbH. Ea funcționează ca furnizor, optimizator, agregator și trader de energie electrică și este licențiată de ANRE. Face parte, la rândul ei, din Grupul Renalfa Solarpro, una dintre companiile importante din domeniul energiei regenerabile din Europa de Sud-Est.

Compania și holdingul din care face parte sunt active în mai multe țări. Ele livrează și cumpără energie electrică în Bulgaria, Macedonia de Nord, Ungaria și România și tranzacționează toate tipurile de produse energetice pe bursele regionale.

Portofoliul lor include peste 2.000 de producători independenți de energie electrică și peste 4.000 de întreprinderi mici și mijlocii, la care se adaugă mari consumatori industriali.