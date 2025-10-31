“Apocalipsa angajărilor cauzată de Inteligența Artificială e adevărată”, avertizează șeful Rezervei Federale

“Crearea de locuri de muncă noi este aproape de zero”, avertizează președintele FED. Foto: Hepta

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a schițat o imagine sumbră a pieței muncii care pare bună la suprafață, un șomaj de 4,3% în SUA, dar care este supusă pe termen lung la riscul “unei apocalipse”, pe fondul ascensiunii Inteligenței Artificiale. Semnale îngrijorătoare apar deja: “Crearea de locuri de muncă noi este aproape de zero”, a avertizat președintele FED, potrivit Fortune.

El a legat această încetinire, cel puțin parțial, de ceea ce directorii generali le spun acum deschis investitorilor: inteligența artificială le permite să facă mai multe cu mai puțini oameni.

El a remarcat că „un număr semnificativ de companii” au anunțat recent concedieri sau pauze în angajări, multe dintre ele invocând explicit inteligența artificială drept motiv.

„De cele mai multe ori vorbesc despre inteligența artificială și despre ce poate face”, a declarat Powell reporterilor după decizia Fed de reducere a ratelor dobânzii, avertizând că marii angajatori semnalează că nu vor avea nevoie să suplimenteze personal timp de ani de zile. „Urmărim acest lucru cu mare atenție”, a adăugat el.

Comentariile vin în contextul în care Fed a redus ratele dobânzilor cu un sfert de punct procentual, la un interval de 3,75%-4%, invocând „riscuri negative pentru ocuparea forței de muncă”, chiar dacă inflația rămâne ridicată.

Powell a declarat că economia SUA se extinde încă într-un „ritm moderat”, chiar dacă angajările încetinesc. El a descris aceste cheltuieli ca fiind una dintre „marile surse de creștere a economiei”, impulsionate de companiile care construiesc centre de date și alte echipamente legate de inteligența artificială.

Powell nu crede într-o bulă speculativă privind investițiile în Inteligență Artificială

Powell a respins, de asemenea, ideea că toate aceste cheltuieli creează o altă bulă speculativă. El a trasat o linie clară între creșterea actuală a cheltuielilor de capital și era dot-com, menționând că „aceste companii au de fapt câștiguri”. Aceste proiecte, a spus el, nu sunt deosebit de sensibile la ratele dobânzilor, deoarece reflectă pariuri pe termen lung pe o productivitate mai mare.

În același timp, Powell a subliniat că boom-ul creează o dilemă politică pentru Fed. Inteligența artificială și automatizarea stimulează producția, dar permit și companiilor să facă mai mult cu mai puțini lucrători, lăsând piața muncii mai slabă, chiar dacă PIB-ul rămâne pozitiv.

Anunțurile corporative recente ilustrează avertismentul lui Powell. Amazon a anunțat săptămâna aceasta că a concediat 14.000 de manageri de nivel mediu - aproximativ 4% din forța sa de muncă cu gulere albe, într-un efort de a „elimina straturile organizaționale”. Disponibilizările vin pe fondul investițiilor în inteligență artificială. Target, Paramount și alte firme mari au făcut propriile reduceri de personal.

Conform unui raport Challenger, Gray & Christmas, angajatorii din SUA au anunțat aproape 946.000 de concedieri până acum în acest an - cel mai mare total din 2020 - cu peste 17.000 legate explicit de inteligența artificială și alte 20.000 de automatizare.

„Crearea de locuri de muncă este foarte scăzută, iar rata de găsire a unui loc de muncă pentru persoanele șomere este foarte scăzută”, a spus Powell.

Economiștii vorbesc despre "Marele Îngheț"

Fenomenul este atât de răspândit încât unii economiști au inventat un nou termen - „Marele Îngheț” - pentru a descrie condițiile sumbre ale pieței muncii. Cu șomajul în rândul absolvenților recenți de facultate depășind 5% - și inteligența artificială amenințând să automatizeze locurile de muncă de birou la nivel de intrare - mulți lucrători din Generația Z apelează la studii postuniversitare ca la o pauză strategică.

Acest echilibru incomod - investiții puternice, dar angajări slabe - se află acum în centrul procesului decizional al Fed. Powell a spus că economia seamănă din ce în ce mai mult cu o formă de K, gospodăriile cu venituri mai mari și corporațiile mari beneficiind de piețe bursiere puternice și de creșteri ale productivității alimentate de inteligența artificială, în timp ce consumatorii cu venituri mai mici se retrag sub greutatea creșterii costurilor.

El a făcut referire la rapoarte anecdotice de la marii retaileri și companii de consum care descriu o „economie bifurcată”, în care americanii mai bogați continuă să cheltuiască liber, dar cei de la bază se orientează către bunuri mai ieftine.

„Consumatorii din segmentul inferior al economiei se confruntă cu dificultăți, cumpără mai puțin și se orientează către produse cu costuri mai mici”, a spus Powell, menționând că efectele inegale ale creșterii economice complică și mai mult echilibrarea situației Fed.

„Nu există o cale fără riscuri pentru politicile financiare”, a spus Powell. „Navigăm tensiunea dintre obiectivele noastre privind ocuparea forței de muncă și cele privind inflația cât mai atent posibil.”