Aproape 31 de trilioane de dolari vor fi transferate, până în 2033, către noile generații care vor administra averile de familie

Familiile cu capital privat semnificativ au dezvoltat diverse modalități pentru a-și investi și proteja averea acumulată. Se estimează că, până în 2033, aproximativ 30,9 trilioane de dolari vor fi transferate către noile generații ce vor prelua administrarea averilor de familie, relevă o analiză a EY România, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, antreprenoriatul a impulsionat dezvoltarea economică de-a lungul timpului, de la cele mai mici comunități până la cele mai puternice orașe și țări. În țările democratice, antreprenorii au condus la accelerarea modernizării economiilor naționale, au inovat și au creat locuri de muncă.



De-a lungul anilor, au apărut dinastii economice și industriale care au transformat întregi industrii și economii. Familiile cu capital privat semnificativ au dezvoltat diverse modalități pentru a-și investi și proteja averea acumulată. O astfel de modalitate o reprezintă și "family offices" (birouri de familie). Acestea sunt entități legale al căror scop este de a prezerva și a crește averea unei familii de-a lungul generațiilor și de a oferi cadrul juridic pentru implementarea deciziilor privind guvernanța familiei.



"De asemenea, aceste birouri de familie au diverse misiuni, de la managementul investițiilor, gestionarea lichidităților și planificarea taxelor, până la implementarea guvernanței familiei și a planurilor de succesiune", se arată în raportul EY Family offices: The new architects of private capital.



Dacă la nivel global importanța birourilor de familie este în creștere, acest trend este la început de drum în România. Datele EY arată că 16% dintre respondenții români au ca strategie de prezervare a averii înființarea de birouri de familie. Principalele două strategii folosite de antreprenorii locali sunt păstrarea câștigurilor în cadrul afacerii pentru reinvestire și dezvoltare (52%) și diversificarea investițiilor familiei în afara afacerii (48%).



''La nivel global are loc o schimbare majoră între generații, în special în ceea ce privește tranziția averii de la o generație la alta. În următoarele două decenii se estimează că peste 80 de trilioane de dolari vor fi transferate de la generația actuală către moștenitori, care sunt majoritari din generația milenialilor și generația X. Până în 2033, este estimat că aproximativ 30,9 trilioane de dolari vor fi transferate către noile generații ce vor prelua administrarea averilor de familie", conform analizei.



În România, antreprenoriatul a început să se dezvolte imediat după Revoluția din '89. În ciuda instabilităților economice și politice, mediul privat a crescut constant și a format companii de familie care au atins maturitate operațională și stabilitate financiară. Astăzi, la 36 de ani de la Revoluție, o bună parte dintre afacerile de familie din România au efectuat transferul către noua generație sau sunt în curs de a-l pregăti, potrivit sursei citate.



Studiul Barometrul Antreprenoriatului arată că 52% dintre firmele de familie ce au participat la acest studiu au discutat informal în familie sau au planificat deja succesiunea. Pentru mulți dintre antreprenorii din România, succesiunea, dar mai ales prezervarea averii, se face și prin educare. Peste o treime dintre respondenți (32%) au menționat că planul de succesiune este concentrat pe o educare financiară a moștenitorilor.



Valul global de transfer generațional al averii arată importanța în creștere a birourilor de familie. În România, unde multe afaceri de familie intră în etapa succesiunii, amestecul dintre educație financiară, diversificarea investițiilor și înființarea de birouri de familie poate asigura prezervarea averii și continuarea influenței familiei pe termen lung.



Totodată, în raport se anticipează că această schimbare generațională va sprijini inovația prin furnizarea de capital către ecosistemele de venture capital și scale-up capital și către firmele înființate de generațiile tinere ale familiilor respective. În anii ce urmează este de așteptat ca birourile de familie să joace un rol și mai important în alocarea capitalului, direcționând averea moștenită către noi investiții, clase de active, dar și către investiții cu impact societal mai ridicat.



Piețele de capital privat au înregistrat o creștere stabilă în ultimii ani. Activele totale aflate în administrare (AUM) pe piețele private la nivel mondial au urcat de la aproximativ 10,8 trilioane dolari în 2013, la 26,6 trilioane dolari în 2023, ceea ce arată o rată anuală cumulată de creștere de 9,4%. Conform analizei EY, birourile de familie s-au impus în această perioadă ca actori dominanți în capitalul privat și există peste 10.000 de birouri de familie la nivel global.



Aceste birouri de familie administrau, în 2023, aproximativ 6,3 trilioane dolari în active. Proiecțiile arată că în 2027 se va atinge pragul de 9,6 trilioane dolari.



În regiunea EMEIA, birourile de familie reprezintă aproximativ 37% din piața activelor private aflate în administrare (AUM). Acest procent reprezintă de peste două ori ponderea fondurilor tradiționale de private equity (18%) și cu mult peste cea a fondurilor de venture capital (7%). Acest lucru arată clar că marile familii deținătoare de capital își planifică tot mai mult strategiile de investiții prin birourile de familie.



