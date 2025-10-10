ASF a avertizat asupra unei tentative de phishing cu imaginea sa. Adresele de e-mail care trebuie să-ţi nască suspiciuni

ASF a avertizat asupra unei tentative de phishing cu imaginea sa. Adresele de e-mail care trebuie să-ţi nască suspiciuni. sursa foto: Hepta

Autoritatea de Supraveghere Financiară a transmis că orice e-mail primit din partea ASF de la alte domenii de Internet - @asfromania.com, @asfromania.net, @asfromania.org sau altele similare - nu reprezintă comunicări oficiale ale instituţiei.

"Autoritatea de Supraveghere Financiară (...) atrage atenţia că singurele comunicări oficiale ale instituţiei sunt transmise exclusiv de pe domeniul nostru oficial - @asfromania.ro.

ASF subliniază că orice email primit de la alte domenii, precum @asfromania.com, @asfromania.net, @asfromania.org sau altele similare nu provine de la ASF şi trebuie tratat cu maximă prudenţă.

Fraudă cu imaginea ASF

Autoritatea atenţionează asupra unor posibile tentative de phishing care folosesc în mod fraudulos denumirea şi identitatea vizuală a instituţiei. Aceste mesaje urmăresc inducerea în eroare a utilizatorilor şi colectarea neautorizată de date personale sau financiare, prin metode care imită comunicările oficiale ale ASF", se menţionează în comunicatul preluat de Agerpres.

Potrivit instituţiei, pentru protecţia datelor şi a informaţiilor personale, se recomandă tuturor utilizatorilor să verifice adresa completă a expeditorului înainte de a deschide mesajul, să nu acceseze linkuri şi să nu descarce ataşamente din surse necunoscute, respectiv să contacteze direct ASF prin intermediul Call-Center-ului dedicat, la Tel verde 0800.825.627 sau prin e-mail la adresa [email protected], în cazul în care se primesc mesaje suspecte sau există îndoieli privind autenticitatea unei comunicări.

ASF precizează că tratează cu maximă seriozitate protecţia datelor personale şi securitatea comunicărilor online, monitorizând permanent mediul digital pentru a preveni şi combate tentativele de fraudă electronică, se mai arată în comunicat.

COTAR și ASTRA pun presiune pe ASF

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) a declarat în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și ai Asociației pentru Sustenabilitate a Transportatorilor Rutieri Autorizați (ASTRA) că România nu mai poate plafona pentru a doua oară primele pentru asigurarea obligatorie RCA, care, de altfel, a expirat la 1 iulie.

Astfel asigurătorii trebuie să-și regleze prețurile în rapot cu cererea din piață.

CONAF și ASTRA au semnalat Autorității inechitățile din piața asigurărilor RCA. Au fost invocate nereguli la stabilirea primei recomandate prin BAAR, dar și existența unor diferențe de prețuri pentru același risc. În unele cazuri diferențele de tarif ajung și până la 14.000 de lei pentru un camion cu masa autorizată între 16 și 21 de tone.