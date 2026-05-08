Aurul și argintul își vor continua creșterea, estimează economiștii. Condiția pentru a atinge noi maxime istorice

Aurul a avut un an spectaculos în 2025, înregistrând cea mai mare creștere anuală din 1979, pe măsură ce investitorii s-au orientat masiv către metale prețioase.

Creșterea care a propulsat aurul și argintul la maxime record în 2025 ar putea să se intensifice din nou dacă se ajunge la un acord de pace între SUA și Iran, au declarat mai mulți economiști citați de CNBC.

Aurul a crescut joi cu 1,2% la 4.750 de dolari pe uncie, pe fondul speranțelor că SUA și Iranul s-ar putea apropia de un acord pentru a pune capăt războiului de 69 de zile.

Aurul și argintul au înregistrat creșteri record în 2025. Cu toate acestea, au fost tranzacții mult mai volatile în 2026, contractele futures pe argint suferind cea mai mare devalorizare într-o singură zi la sfârșitul lunii ianuarie, iar aurul scăzând cu peste 10%, comparativ cu vârful atins în ianuarie.

De la izbucnirea războiului dintre SUA și Iran pe 28 februarie, reputația aurului ca activ „refugiu sigur” în perioade de turbulențe a fost pusă sub presiune, deoarece unii dintre factorii din spatele ascensiunii sale au fost puși sub semnul întrebării.

Potențialul unor rate ale dobânzii mai mari, un dolar american mai puternic ca urmare a creșterii prețurilor petrolului și ieșirea din poziții a traderilor au contribuit la declinul său recent, potrivit lui Ross Norman, CEO al site-ului web de metale prețioase Metals Daily.

Acest lucru le-a oferit dealerilor un motiv să profite și pieței să se consolideze, deoarece traderii și-au vândut activul cu cea mai bună performanță, a declarat el pentru CNBC.

Francis Tan, strateg șef pentru Asia la Indosuez Wealth Management, a descris această proprietate ca fiind „destul de utilă” în timpul tumultului pieței din martie, într-un interviu acordat CNBC.

„Dacă ne uităm la luna martie, când acțiunile se vindeau, pentru un investitor cu o anumită alocare în aur în acea perioadă, aveam randamente destul de puternice în aur și puteai, probabil, să retragi o parte din investiție pentru a acoperi o parte din pierderile din acțiuni.

„Așadar, aurul, ca refugiu sigur, cu siguranță și-a jucat rolul.” Pe parcursul conflictului, aurul s-a tranzacționat invers atât față de prețurile petrolului, cât și față de dolarul american.

„Dolarul și aurul au crescut, primul înregistrând fluxuri monetare puternice pe măsură ce aprovizionarea cu energie s-a blocat, în timp ce dolarul a câștigat datorită fluxurilor de refugii sigure”, a adăugat Norman. „Un acord de pace ar sugera că aceste avantaje se potolesc și vedem asta chiar acum. Este ca și cum frâna de mână a fost eliberată de aur și argint.”

Philippe Gijsels, director de strategie la BNP Paribas Fortis, a avut mult timp o perspectivă optimistă asupra aurului și argintului, iar convingerea sa că metalele își rezervă noi perspective de creștere nu a fost schimbată, chiar dacă volatilitatea continuă să domine piețele metalelor prețioase.

El a declarat joi pentru CNBC că a văzut scăderea prețurilor aurului și argintului ca pe o „fază de consolidare”.

„De data aceasta, metalele prețioase au arătat o corelație puternică cu acțiunile. Ambele au fost afectate în mare parte de temerile că inflația ar putea duce la creșterea ratelor dobânzilor”, a spus Gijsels. „În lumea noastră, ratele dobânzilor sunt ca gravitația. Când ratele dobânzilor cresc, gravitația crește și toate activele sunt trase în jos, inclusiv metalele prețioase.”

Investitorii, optimiști în ceea ce privește prețul aurului

Pe măsură ce războiul din Iran se prelungea – declanșând avertismente privind șocurile prețurilor și încetinirea creșterii economice – piețele s-au grăbit să stabilească prețurile pentru o suspendare a ciclurilor de relaxare monetară în diverse economii majore, unele bănci centrale fiind acum așteptate să majoreze ratele dobânzilor pentru a evita impactul prețurilor umflate la energie.

Dar optimismul a reapărut miercuri, în urma rapoartelor conform cărora SUA și Iranul sunt aproape de a ajunge la un acord de pace. Gijsels a menționat că metalele prețioase își revin acum, odată cu acțiunile.

„Ne așteptăm ca piața seculară a aurului și argintului să reia ascensiunea, iar metalele să atingă noi maxime istorice într-un viitor nu prea îndepărtat, posibil anul acesta”, a declarat el pentru CNBC.

Pe măsură ce ceața războiului se risipește, investitorii vor reveni pe piața aurului și argintului.

Gijsels a declarat joi că toate elementele care au adus aurul și argintul până aici „sunt încă prezente”.

„Băncile centrale și guvernele vor continua să se diversifice, îndepărtându-se de hârtiile guvernamentale americane și investind în aur”, a declarat el pentru CNBC. „Întrucât trăim într-un mediu cu o inflație structural mai mare, este nevoie să deținem active reale. Metalele prețioase fac în mod clar parte din acest lucru. [Și] pe măsură ce ceața războiului se risipește, investitorii vor reveni pe piața aurului și argintului.”

Scăderea prețurilor aurului și argintului din ultimele luni, a susținut el, „nu a fost sfârșitul, ci doar o pauză în ceea ce va fi cea mai puternică și mai lungă piață ascendentă a aurului și argintului din istorie.”