Când devin obligatorii cauciucurile de iarnă în 2025 și care sunt prețurile pentru schimbarea anvelopelor

Odată cu apropierea sezonului rece, șoferii din România trebuie să se asigure că autovehiculele lor sunt echipate corespunzător. Cauciucurile de iarnă obligatorii 2025 revin în atenție începând cu lunile reci, iar nerespectarea obligației poate atrage amenzi considerabile și chiar reținerea certificatului de înmatriculare.
Când devin obligatorii cauciucurile de iarnă în 2025
Conform legislației în vigoare (Ordonanța Guvernului nr. 5/2011), anvelopele de iarnă devin obligatorii nu la o dată fixă, ci odată cu apariția zăpezii, gheții sau poleiului pe drumurile publice.
Așadar, în 2025, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii începând cu prima zi în care circuli pe un drum acoperit de zăpadă, gheață sau polei, indiferent de dată sau zonă geografică.
ATENȚIE: Nu este nevoie ca autoritățile să declare oficial începutul iernii. Dacă vremea se înrăutățește și carosabilul este alunecos, lipsa anvelopelor de iarnă este sancționabilă.
Ce tip de anvelope sunt considerate „de iarnă”
Pentru a fi conforme, anvelopele trebuie să aibă marcajele „M+S”, „M.S.” sau „M&S” (Mud + Snow). Deși nu este obligatorie prezența simbolului fulgului de zăpadă, este recomandată pentru a garanta performanțe optime.
Amenzi pentru lipsa cauciucurilor de iarnă în 2025
Conducerea unui autovehicul fără anvelope de iarnă, în condiții meteo nefavorabile, este sancționată cu:
- Amendă între 1.305 și 2.900 de lei (clasa a IV-a de sancțiuni)
- Reținerea certificatului de înmatriculare până la montarea anvelopelor corespunzătoare
Cât costă schimbarea cauciucurilor de iarnă în 2025
Prețurile pentru schimbul de anvelope pot varia în funcție de:
- Tipul de mașină (autoturism, SUV, 4x4)
- Dimensiunea roților
- Dacă roțile sunt pe jante sau nu
Prețuri orientative pentru schimb anvelope în 2025:
- Schimb pe jantă (fără echilibrare): 60 – 80 lei/set
- Schimb complet cu echilibrare: 100 – 160 lei/set
- Depozitare anvelope (opțional): 100 – 150 lei/sezon
Service-urile auto pot percepe tarife mai mari în perioadele aglomerate, așa că este recomandat să faci schimbul din timp, înainte ca temperaturile să scadă sub 7°C.
Recomandări pentru șoferi
- Verifică uzura anvelopelor: adâncimea profilului trebuie să fie de minimum 1,6 mm, dar se recomandă peste 4 mm pentru iarnă.
- Nu aștepta prima zăpadă pentru a monta cauciucurile — fă schimbul preventiv, în lunile octombrie-noiembrie.
- Alege service-uri autorizate și păstrează bonul/factura pentru eventuale controale.