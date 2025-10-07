Când devin obligatorii cauciucurile de iarnă în 2025 și care sunt prețurile pentru schimbarea anvelopelor

1 minut de citit Publicat la 10:38 07 Oct 2025 Modificat la 10:38 07 Oct 2025

Șoferii trebuie să se asigure că autovehiculele lor sunt echipate corespunzător pentru iarnă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Odată cu apropierea sezonului rece, șoferii din România trebuie să se asigure că autovehiculele lor sunt echipate corespunzător. Cauciucurile de iarnă obligatorii 2025 revin în atenție începând cu lunile reci, iar nerespectarea obligației poate atrage amenzi considerabile și chiar reținerea certificatului de înmatriculare.

Când devin obligatorii cauciucurile de iarnă în 2025

Conform legislației în vigoare (Ordonanța Guvernului nr. 5/2011), anvelopele de iarnă devin obligatorii nu la o dată fixă, ci odată cu apariția zăpezii, gheții sau poleiului pe drumurile publice.

Așadar, în 2025, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii începând cu prima zi în care circuli pe un drum acoperit de zăpadă, gheață sau polei, indiferent de dată sau zonă geografică.

ATENȚIE: Nu este nevoie ca autoritățile să declare oficial începutul iernii. Dacă vremea se înrăutățește și carosabilul este alunecos, lipsa anvelopelor de iarnă este sancționabilă.

Ce tip de anvelope sunt considerate „de iarnă”

Pentru a fi conforme, anvelopele trebuie să aibă marcajele „M+S”, „M.S.” sau „M&S” (Mud + Snow). Deși nu este obligatorie prezența simbolului fulgului de zăpadă, este recomandată pentru a garanta performanțe optime.

Amenzi pentru lipsa cauciucurilor de iarnă în 2025

Conducerea unui autovehicul fără anvelope de iarnă, în condiții meteo nefavorabile, este sancționată cu:

Amendă între 1.305 și 2.900 de lei (clasa a IV-a de sancțiuni)

Reținerea certificatului de înmatriculare până la montarea anvelopelor corespunzătoare

Cât costă schimbarea cauciucurilor de iarnă în 2025

Prețurile pentru schimbul de anvelope pot varia în funcție de:

Tipul de mașină (autoturism, SUV, 4x4)

Dimensiunea roților

Dacă roțile sunt pe jante sau nu

Prețuri orientative pentru schimb anvelope în 2025:

Schimb pe jantă (fără echilibrare): 60 – 80 lei/set

Schimb complet cu echilibrare: 100 – 160 lei/set

Depozitare anvelope (opțional): 100 – 150 lei/sezon

Service-urile auto pot percepe tarife mai mari în perioadele aglomerate, așa că este recomandat să faci schimbul din timp, înainte ca temperaturile să scadă sub 7°C.

Recomandări pentru șoferi