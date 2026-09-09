Ce se întâmplă dacă nu există poliță de asigurare RCA valabilă în caz de accident auto

Mașină avariată după un accident auto. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Orice șofer român trebuie să știe ce se întâmplă dacă nu are RCA valabil și este implicat într-un accident rutier. Lipsa unei polițe RCA valabile poate avea consecințe importante, atât pentru șoferul vinovat, cât și pentru persoana care suferă prejudiciul. În cazul unui accident, situația diferă în funcție de cine a provocat evenimentul și dacă vehiculul vinovat poate fi identificat.

RCA este asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, prin care sunt acoperite prejudiciile produse terților în urma unui accident pentru care șoferul asigurat este responsabil. Atunci când vehiculul vinovat nu are o poliță RCA valabilă, despăgubirea persoanei păgubite poate fi gestionată prin mecanismul administrat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), în condițiile prevăzute de lege.

Ce se întâmplă dacă ești vinovat și nu ai RCA valabil

Dacă provoci un accident cu un vehicul care nu are RCA valabil, nu există un asigurător RCA care să preia în mod obișnuit obligația de plată a prejudiciilor produse terților.

Pentru persoana păgubită există însă un mecanism legal de despăgubire. BAAR, în calitate de Organism de plată a despăgubirilor, poate acorda despăgubiri atunci când vehiculul care a provocat accidentul este identificat, dar nu era asigurat RCA. Aceste despăgubiri pot acoperi atât daunele materiale, cât și prejudiciile rezultate în urma vătămării integrității corporale sau sănătății ori în cazul decesului.

Important este că intervenția BAAR nu înseamnă că șoferul care a provocat accidentul scapă de răspundere. Mecanismul este destinat protejării persoanei prejudiciate, în timp ce obligațiile celui responsabil de producerea accidentului rămân în condițiile stabilite de legislația RCA.

Prin urmare, lipsa RCA poate transforma un accident aparent obișnuit într-o problemă financiară serioasă pentru proprietarul sau persoana responsabilă de vehiculul neasigurat.

În plus, circulația pe drumurile publice a unui vehicul pentru care nu există o asigurare RCA valabilă atrage sancțiuni potrivit legislației în vigoare. De aceea, verificarea periodică a valabilității poliței este esențială înainte de a circula cu mașina.

BAAR pune la dispoziția șoferilor și posibilitatea de a verifica existența unei polițe RCA în baza de date relevantă pentru asigurările auto.

Ce faci dacă celălalt șofer nu are RCA

Dacă ești implicat într-un accident și descoperi că celălalt șofer nu are RCA valabil, primul lucru important este să documentezi accidentul și să stabilești oficial circumstanțele în care acesta s-a produs.

În cazul unui vehicul identificat, dar neasigurat RCA, persoana prejudiciată se poate adresa BAAR. Instituția precizează că, în această situație, pot fi acordate despăgubiri atât pentru daune materiale, cât și pentru vătămări corporale, afectarea sănătății sau deces.

BAAR are o procedură dedicată accidentelor produse de vehicule neasigurate sau neidentificate. Pe pagina oficială „Accident în România”, instituția precizează că persoanele prejudiciate într-un astfel de eveniment trebuie să completeze documentele și să urmeze instrucțiunile prevăzute pentru aceste cazuri.

Diferențe între mașina identificată și vehiculul care nu poate fi identificat

Este importantă diferența dintre un vehicul identificat, dar neasigurat, și unul care nu poate fi identificat.

Dacă vehiculul vinovat este identificat, dar nu are RCA, BAAR poate acorda despăgubiri atât pentru pagube materiale, cât și pentru vătămări corporale, afectarea sănătății sau deces.

În schimb, dacă vehiculul rămâne neidentificat, regula este mai restrictivă. BAAR arată că, în acest caz, se acordă în principal despăgubiri pentru vătămarea integrității corporale sau a sănătății ori pentru deces. Despăgubirile pentru daune materiale pot fi acordate în anumite condiții, inclusiv atunci când accidentul a dus la decesul unei persoane sau la o vătămare care necesită mai mult de 60 de zile de îngrijiri medicale. Pentru aceste daune materiale se aplică o franșiză de 500 de euro, calculată în lei la cursul BNR din ziua producerii accidentului.

În cazul unui accident, este recomandat ca șoferul păgubit să păstreze toate documentele legate de eveniment și de prejudiciul suferit. Acestea pot fi necesare pentru stabilirea dreptului la despăgubire și pentru soluționarea dosarului.

Așadar, ce se întâmplă dacă nu ai RCA valabil depinde de situația concretă. Dacă ești vinovat de accident și circuli fără asigurare, poți ajunge să răspunzi pentru consecințele financiare ale accidentului, în timp ce persoana păgubită are, în anumite condiții, acces la mecanismul de despăgubire gestionat de BAAR.

Dacă tu ești persoana păgubită de un șofer fără RCA, este important să verifici situația asigurării și să urmezi procedura BAAR pentru accidente provocate de vehicule neasigurate. Instituția precizează că gestionarea acestor cazuri se face potrivit legislației aplicabile, inclusiv Legii nr. 132/2017 și Normei ASF nr. 20/2017.

Înainte de a pleca la drum, verificarea valabilității RCA rămâne cea mai simplă modalitate de a evita situațiile în care un accident poate genera costuri importante și probleme juridice suplimentare.