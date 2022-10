Cum arată și ce dotări are mașina care costă 23 de milioane de euro

La un preţ record de 23 de milioane euro, nu putem vorbi decât de o maşină de vis.

Sursa foto: Captura Youtube

Noul Rolls-Royce Boat Tail este o decapotabilă care costă nici mai mult nici mai puțin decât 23 de milioane de euro.

Vehiculul a fost fabricat în doar trei unități, toate realizate pe comandă și cu specificații unice. Compania producătoare i-a asigurat pe cei trei posesori, a căror identitate este necunoscută, că nu va mai fabrica ceva similar.

De altfel, Rolls-Royce Boat Tail se bazează pe Phantom Drophead, care nu se mai fabrică din 2017. Cu el își împarte platforma din aluminiu și motorul, un 6.75 V12 cu 563 CP.

Rolls-Royce Boat Tail este o mașină decapotabilă a cărei spate (din lemn) simulează pupa unui iaht. Acest spate se deschide pentru a dezvălui un sistem de depozitare pentru șampanie, băuturi reci, pahare, prosoape, vase și chiar caviar. Pe laterale sunt doua mese de cocktail şi taburete de lux.

Mașina, care are 1.813 piese realizate exclusiv, are patru locuri şi măsoară 5,8 metri. Are un design izbitor dar în același timp destul de minimalist și cele mai nobile materiale: corp din aluminiu lucrat manual, incrustații din oțel inoxidabil, piele exclusivă și detalii pictate manual.

Vehiculul de lux include, de asemenea, un ceas Bovet 1822 asortat cu un stilou Montblanc și o umbrelă de soare!