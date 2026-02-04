Dacia se robotizează și face concedieri voluntare. Se oferă compensații și de 50.000 de euro pentru cei care vor să plece

Nou val de concedieri voluntare la Dacia FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Pe fondul accelerării robotizării și al reducerii planificate a volumului de producție, Uzina Automobile Dacia din Mioveni va începe pe 1 martie prima campanie de plecări colective voluntare din acest an. Salariații au fost deja anunțați atât în legătură cu calendarul programului, cât și cu nivelul compensațiilor financiare disponibile în cazul unei demisii voluntare.

Primele de plecare diferă în funcție de vechimea angajaților, conform datelor confirmate de companie pentru Profit.ro. Astfel, cei cu o vechime de până la 2 ani pot primi 25.000 de lei net, sumă la care se adaugă drepturile salariale restante. Pentru angajații cu 2–4 ani vechime, compensația ajunge la 63.000 de lei, în timp ce salariații cu 4–8 ani pot încasa 113.000 de lei. Cele mai ridicate sume sunt acordate angajaților cu peste 16 ani vechime, care pot primi până la 210.000 de lei.

Există și o categorie specială, formată din angajați care suferă de boli profesionale sau au invalidități rezultate din accidente de muncă, aceștia urmând să beneficieze de cea mai mare compensație, de 240.000 de lei, echivalentul a aproape 50.000 de euro.

Pachetele financiare oferite de Automobile Dacia SA, companie parte a Renault Group, au fost stabilite în urma negocierilor cu Sindicatul Autovehicule Dacia (SAD) și vor fi plătite odată cu salariile aferente lunii februarie.

Cererea de înscriere în programul de concedieri colective trebuie depusă în cursul lunii februarie, urmând ca solicitările să fie analizate de conducerea uzinei.

Experiența campaniilor anterioare arată că, de regulă, sunt depuse câteva sute de cereri, însă doar aproximativ jumătate dintre acestea sunt aprobate. „Nu orice cerere de plecare este acceptată, decizia aparține șefilor de departamente”, a declarat Mihai Bordeanu, directorul general al Dacia, pentru Profit.ro.

Surse neoficiale indică faptul că, în actuala campanie, până la 900 de angajați ar putea părăsi compania, în contextul planurilor de reducere a producției în 2026, determinate de scăderea cererii de automobile și de presiunile exercitate de noile ținte de emisii asupra grupului Renault.

„Conducerea ne-a informat, în cadrul primelor discuții privind noul contract colectiv de muncă, că intenționează să reducă producția de vehicule începând din luna ianuarie. Impactul este estimat la 165 de vehicule pe zi, ceea ce va conduce la o reducere de personal de aproximativ 900 de persoane”, a declarat liderul sindical Viorel Ungureanu, la debutul negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă.

În prezent, uzina Dacia numără aproximativ 11.000 de angajați, în condițiile în care gradul de robotizare a ajuns la circa 60%, cu 550 de roboți industriali activi în 2025.

Prin comparație, uzina Renault din Seul operează cu un număr semnificativ mai mic de angajați și cu un nivel mai ridicat de automatizare, însă produce considerabil mai puține autovehicule decât fabrica de la Mioveni.