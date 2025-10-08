De la mașini electrice la roboți inteligenți: Bucureștiul devine capitala inovației auto

Mașinile verzi sunt în prim-plan la Salonul Auto București de anul acesta. Foto: Agerpres

Salonul Auto București aduce în premieră și soluții pentru transportul urban. Antena 3 CNN organizează Smart Urban Mobility, eveniment dedicat mobilității sustenabile, transportului inteligent și politicilor publice pentru orașe moderne. Vorbim despre modele în care tehnologia schimbă modul în care ne putem deplasa și despre cum ar putea arăta orașele viitorului.

Mașinile verzi sunt în prim-plan la Salonul Auto București de anul acesta. Vizitatorii pot descoperi cele mai noi modele de vehicule electrice, multe dintre acestea aduse de la cei mai mari producători din China. Evenimentul pune accent pe inovație, sustenabilitate și pe cele mai recente tehnologii dedicate transportului verde.

„Vehiculele sunt conectate prin tehnologia IoT, deci au conexiune care poate fi utilizată pentru localizare, pentru schimb de informații cu sisteme de trafic inteligent. Au baterii de ultimă generație, baterii litiu-fier-fosfat care rezistă 15 ani. Vehiculele noastre sunt vehicule care sunt controlate software și care au o eficiență extraordinar de mare, o eficiență mare atât în deplasare, în ceea ce privește costurile de deplasare, cât și o eficiență foarte mare în ceea ce privește costurile de întreținere — costuri de mentenanță care sunt extrem, extrem de scăzute față de vehiculele clasice”, susține Liviu Nistoran, director companie vehicule electrice.

Pe lângă modelele electrice expuse, vizitatorii pot vedea și cele mai noi stații și soluții de încărcare care fac mobilitatea electrică mai accesibilă și mai eficientă.

„Suntem pionieri în acest domeniu, suntem importatori și distribuitori de soluții de încărcare — atât soluții profesionale, de stații de mare putere, cât și soluții pentru acasă. Avem multe proiecte cu dezvoltatori rezidențiali și deja cererea este din ce în ce mai mare și pe acest segment”, explică Pavel Robert, tehnician companie soluții de încărcare.

Și Universitatea Politehnică este prezentă la Salonul Auto București cu proiecte cu care a câștigat chiar competiții internaționale.

„Tot ce se vede este făcut de noi, în afară, bineînțeles, de motor, dar șasiul, piesele de aerodinamică, sponsorii puși — toți sunt făcuți sau culeși, să zic așa, de noi. Am lucrat la el de anul trecut, din octombrie, până anul acesta, în iunie-iulie. Deci aproape un an.

La câinele robot Unitree, pe care cam toată lumea îl știe și-l îndrăgește, încercăm acum să lucrăm ca să îl folosim direct în aplicațiile de căutare, de supraveghere video, în special în terenurile în care nu pot ajunge foarte ușor oamenii.

Noi suntem de la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, așadar scopul nostru principal este să facem roboți industriali. Așadar, la acest stand puteți observa un robot 100% făcut de colegii noștri”, spun studenții și mentorii lor.

Salonul Auto București 2025 este deschis până pe 12 octombrie.