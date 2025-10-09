Educație, responsabilitate și siguranță rutieră, la Smart Urban Mobility, evenimentul dedicat transportului inteligent

Smart Urban Mobility are astăzi o temă specială: educația, responsabilitatea și siguranța rutieră. Foto: Antena 3 CNN

La Romexpo are loc, până la sfârșitul săptămânii, Smart Urban Mobility, un eveniment dedicat celor mai inovatoare soluții și tehnologii din domeniul transportului urban. Aici pot fi văzute standuri ale principalilor producători auto, dar și prezentări ale celor mai noi soluții de mobilitate inteligentă. Evenimentul, organizat de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București, are astăzi o temă specială: educația, responsabilitatea și siguranța rutieră.

Sute de elevi participă la ateliere și demonstrații menite să-i ajute să devină pietoni, pasageri și viitori șoferi responsabili.

„În primul rând, ce facem noi aici? Încercăm să-i conștientizăm pe tineri de cât de periculos este atunci când sunt pe stradă, indiferent de calitatea pe care o au pe stradă. Pot fi pietoni, bicicliști, trotinetiști, motocicliști, conducători auto. Avem și conducători auto, pentru că avem tineri din generația de undeva 16, 18, 19 ani și, nu în ultimul rând, în calitate de pasageri. Și atunci trebuie să știi ce ai de făcut. Și noi asta încercăm, împreună cu colegii, cu poliția rutieră, cu cei de la salvare — să transmitem câteva lucruri esențiale, neavând pretenția că facem un adevărat curs, pentru că fiecare dintre noi am avea zile întregi de făcut curs, dar încercăm să transmitem acest mesaj foarte util pentru ca ei să se deplaseze în siguranță sau mai în siguranță decât înainte de această întâlnire”, a explicat Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

Reprezentanții Brigăzii Rutiere au subliniat la rândul lor cât de important este ca tinerii să conștientizeze riscurile la care se expun și să respecte regulile de circulație.

„Din păcate, reprezintă una dintre categoriile vulnerabile de participanți la trafic, iar teribilismul, să știți, coroborat cu tehnologia din ziua de astăzi, cu faptul că suntem tentați să călcăm foarte tare pedala de accelerație, să ajungem la limitele extreme ale condusului, reprezintă o adevărată provocare pentru noi. În cadrul activităților de educație rutieră pe care le facem zilnic în școli, pornind de la cei mici și până la facultate, mesajul este același, reperele sunt aceleași. Siguranța ține și de noi, nu doar de ceilalți actori implicați în acest domeniu. Contează foarte mult cum ne raportăm la reguli, cât de bine le cunoaștem și, mai ales, cât de mult le respectăm. Acesta este, de fapt, principiul foarte important pe care trebuie să-l înțeleagă toată lumea: respectarea regulilor de circulație aduce beneficii pentru siguranța rutieră”, a subliniat Claudiu Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Capitalei.

Siguranța în trafic nu înseamnă doar prevenție, ci și capacitatea de a interveni corect atunci când apar situații neprevăzute. Reprezentanții Serviciului de Ambulanță București-Ilfov le-au arătat tinerilor cum se acordă primul ajutor și au atras atenția asupra unui obicei periculos, tot mai des întâlnit la volan.

„În primul rând, legat de conducerea auto, observ în ultimul timp că practica folosirii telefonului în timpul condusului este ceva care, pe noi personal și pe poliție, ne omoară cumplit. Asta, în primul rând, prin prisma conducerii ambulanței de către colegii mei. Partea a doua, legată de primul ajutor: astăzi vom fi cu ei să îi învățăm să acorde primul ajutor, practic resuscitarea de bază pe care noi o facem. De mai bine de 10 ani avem un program care se numește „Există un erou în fiecare dintre voi”, prin care, în fiecare săptămână, îi învățăm gratuit pe oameni să acorde primul ajutor. Apoi, au acces la o aplicație prin care, în raza de 1.000 de metri, pot interveni oricând. În felul acesta, rata noastră de resuscitare cardio-respiratorie în București a crescut semnificativ la nivel european”, a explicat Andrași Alexandru, asistent medical în cadrul SABIF.

Salonul Auto București & Smart Urban Mobility continuă la Romexpo până duminică, aducând la un loc tehnologia, educația și responsabilitatea în trafic.