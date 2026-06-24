Imagini cu două maşini vechi de aproape 50 de ani, marca Beauford, care au mers la RAR Vaslui. "Au farmecul britanic din anii '30"

Două maşini vechi de aproape 50 de ani, marca Beauford, au mers la RAR Vaslui. Sursa foto: RAR Vaslui

Registrul Auto Român a transmis că, la reprezentanţa din Vaslui, s-au prezentat două autovehicule mai puțin întâlnite în traficul de zi cu zi, ambele vechi de aproape 50 de ani: Beauford Tourer (1980) și Beauford S4 (1979). "Sunt menite să readucă în prezent farmecul industriei auto britanice din anii '30", sunt de părere inginerii de la RAR Vaslui.

"Colegii noștri de la RAR Vaslui au avut ocazia să inspecteze două autovehicule mai puțin întâlnite în traficul de zi cu zi, ambele vechi de aproape 50 de ani: Beauford Tourer (1980) și Beauford S4 (1979).

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Aceste mașini nu sunt niște "clasice" în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă kit-uri auto menite să readucă în prezent farmecul industriei auto britanice din anii '30. De exemplu, modelul Tourer are un motor Nissan, iar S4 este dotat cu un propulsor Ford", au precizat experţii auto de la RAR.

Specialiştii cred că maşinile ar putea fi văzute la paradele retro:

"Indiferent de istoria lor, considerăm că prezența acestor mașini în România este binevenită pentru a ne încânta la paradele retro sau măcar în fotografii".