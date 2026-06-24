Producător român din Câmpina investește într-o nouă fabrică și creează peste 80 de locuri de muncă

Noua unitate nu va înlocui facilitățile existente, ci va completa activitatea actuală. Foto: Antena 3 CNN

Într-un context economic marcat de concedieri și restructurări în numeroase sectoare, un producător român de vehicule specializate din Câmpina anunță o investiție majoră care va genera noi locuri de muncă și va extinde capacitatea de producție a companiei.

Aveuro International construiește o nouă fabrică pe un teren de aproximativ 20.000 de metri pătrați, cu o hală de producție de 2.000 de metri pătrați. Proiectul este deja în derulare, iar finalizarea lucrărilor este estimată pentru mijlocul anului 2027.

Noua unitate nu va înlocui facilitățile existente, ci va completa activitatea actuală. Pe lângă producția de microbuze specializate, vehicule pentru transport școlar, turism și persoane cu dizabilități, fabrica va găzdui și o linie dedicată autobuzelor de mari dimensiuni.

Reprezentanții companiei au anunțat că dezvoltarea noului segment de producție este posibilă datorită unui parteneriat încheiat cu un producător chinez de șasiuri auto. În cadrul colaborării va fi dezvoltat un autobuz cu lungimea de 12 metri, destinat transportului public.

„La jumătatea anului 2027 ar trebui să fim gata mutați acolo. Până atunci lucrăm la acest prototip de 12 metri, astfel încât să putem începe producția de serie. Vom intra într-o nouă ligă și într-o competiție cu totul diferită, alături de producătorii mari de autobuze”, au declarat reprezentanții companiei.

Investiția va avea și un impact important asupra pieței muncii locale. Prin proiectul finanțat cu fonduri europene, compania și-a asumat crearea a peste 80 de locuri de muncă suplimentare în următorii ani.

Noile recrutări vor viza în principal activitățile din liniile extinse de producție, în special cele dedicate autobuzelor de mari dimensiuni. Conducerea companiei consideră că dezvoltarea reprezintă nu doar o oportunitate de afaceri, ci și o contribuție la consolidarea industriei producătoare din România.

Fondurile europene, colaborarea internațională și cererea tot mai mare pentru vehicule adaptate și electrice reprezintă principalele direcții pe care compania își bazează strategia de dezvoltare. Într-o perioadă în care reindustrializarea României rămâne un obiectiv dificil de atins, proiectul de la Câmpina oferă un exemplu de investiție și creștere într-un sector cu potențial ridicat.