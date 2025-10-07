Salonul Auto București 2025: peste 450 de automobile expuse și primul eveniment Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN

Antena 3 CNN organizează pentru prima dată Smart Urban Mobility. Foto: Salonul Auto București

Astăzi s-a deschis oficial Salonul Auto București (SAB), cea mai importantă manifestare a industriei auto din România, ajunsă la cea de-a XXII-a ediție. Evenimentul are loc în perioada 7–12 octombrie, la Romexpo, și reunește cele mai noi tendințe din domeniul tehnologiei auto, al vehiculelor electrice și al mobilității inteligente.

În cadrul Salonului, Antena 3 CNN organizează pentru prima dată Smart Urban Mobility, un eveniment dedicat soluțiilor inovatoare pentru transportul urban, politicilor publice pentru orașe moderne și tehnologiilor verzi care definesc viitorul mobilității.

„Suntem la a 22-a ediție a Salonului Auto București. Așteptăm pe toată lumea între 7 și 12 octombrie să ne viziteze. Avem pregătite premiere naționale, peste 450 de automobile expuse. Expozanții s-au pregătit cu cele mai mari noutăți și cele mai importante tendințe în domeniul mobilității”, a declarat Albert Kiss, unul dintre organizatorii evenimentului.

El a adăugat că vizitatorii vor descoperi „un segment important de accesorii, precum și o zonă exterioară dedicată motorsportului, unde vor avea loc demonstrații de îndemânare auto și show-uri de drift pregătite special pentru public”.

Ce este Smart Urban Mobility

O componentă esențială a ediției din acest an este Smart Urban Mobility, inițiativă a Antena 3 CNN, care aduce împreună 26 de expozanți din domeniul mobilității inteligente.

„Este prima ediție Smart Urban Mobility pe care Antena 3 CNN o organizează și le mulțumim lui Albert și lui Sorin pentru că ne-au primit în Marea Casă a Salonului Auto București. Aceasta este cea mai tare dintre edițiile de până acum”, a declarat jurnalistul Antena 3 CNN, Adi Ursu.

„Cei 26 de expozanți ai Smart Urban Mobility vin cu soluții deștepte despre cum vom călători prin orașele României în următorii ani. Vom vorbi despre stații de încărcare, soluții de management al traficului, vehicule electrice și aplicații mobile. În fiecare zi, la standul Antena 3 CNN din inima Smart Urban Mobility, vor avea loc activități spectaculoase — de la proiecte educative de educație rutieră pentru copii, la prezentări de inovație și cercetare ale marilor universități tehnice din România”, a mai spus Adi Ursu.

Acesta a precizat că vizitatorii vor putea urmări și demonstrații live, prezentări de aplicații mobile realizate de echipa „24IT”, dar și transmisiuni speciale, precum studioul de Formula 1 cu Ana Ciuvică, amenajat în interiorul standului Antena 3 CNN.

„În fiecare zi va fi acțiune. Inclusiv zona expozițională de afară va fi extrem de interesantă, așa că nu ocoliți Romexpo”, a adăugat jurnalistul.