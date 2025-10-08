Salonul Auto București și-a deschis porțile. Cel mai așteptat eveniment auto din România

În cadrul salonului, Antena 3 CNN organizează pentru prima dată Smart Urban Mobility. Foto: Agerpres

Salonul Auto București 2025 și-a deschis porțile pentru pasionații de mașini și de tehnologie și a adus în țară ultimele modele lansate pe piață. Evenimentul se desfășoară pe parcursul a 6 zile, iar vizitatorii au ocazia să vadă demonstrații auto sau să participe la diferite concursuri.

În cadrul salonului, Antena 3 CNN organizează pentru prima dată Smart Urban Mobility, un eveniment dedicat soluțiilor inovatoare pentru transportul urban, politicilor publice pentru orașe moderne și tehnologiilor verzi care definesc viitorul mobilității.

Romexpo este centrul industriei auto din România timp de 6 zile și găzduiește cele mai noi modele de mașini. De asemenea, vizitatorii vor putea lua contact cu ultimele tendințe în tehnologia auto și vor vedea numeroase modele de mașini electrice.

„Salonul Auto București & Accesorii 2025 adună în acest an 35 de mărci de automobile, peste 450 de modele de autoturisme și 600 de branduri de accesorii. Asta înseamnă peste 3.500 de repere în acest segment auto”, explică Sorin Rădăcineanu, organizator.

Vizitatorii vor avea parte și de demonstrații și show-uri de motorsport.

„Vreau să mulțumesc în special tuturor expozanților, fiecăruia în parte, de la cel mai mic până la cel mai mare, fiindcă știm că toți au depus eforturi ca să arătăm așa cum arătăm”, spune Albert Kiss.

„Cei 26 de expozanți ai Smart Urban Mobility o să vină cu soluții, desigur deștepte, despre cum să călătorim prin orașele — și nu numai — din România în următorii ani. O să vorbim despre stațiile de încărcare, despre soluțiile de management al traficului, despre vehicule electrice, despre aplicații mobile, iar în fiecare zi, aici, la standul Antena 3 CNN, din inima Smart Urban Mobility la SAB, o să se întâmple tot felul de activități spectaculoase”, susține jurnalistul Adrian Ursu.

Salonul Auto București poate fi vizitat zilnic, între orele 10:00 și 19:00. Porțile se vor închide duminică seara.